Witek: Realizujemy program zrównoważonego rozwoju całej Polski

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która spotkała się w sobotę z mieszkańcami Niemodlina, podkreśliła, że ostatnie dwa i pół roku to czasy niezmiernie trudne, z powodu pandemii koronawirusa oraz wojny na Ukrainie. Jak dodała, nikt nie był na nie gotowy.

Na spotkaniu z mieszkańcami Niemodlina marszałek Sejmu wspominała rok 2015 r., kiedy PiS doszło do władzy. Wskazała, że jej formacja w pierwszej kolejności inwestowała w najbardziej zaniedbane i zapomniane regiony, a następnie rozpoczęła realizację programu zrównoważonego rozwoju całej Polski.



– To się udawało. Polska się zmieniała. I przyszedł ten trudny okres – podkreśliła marszałek Sejmu, wskazując, że ostatnie dwa i pół roku to czasy „niezmiernie trudne”, na które nikt nie był gotowy.



– Nikt na świecie nie był w stanie przewidzieć, że dopadnie nas niewidzialny, niezwykle groźny wróg, jakim był koronawirus i nadal jest, bo już mamy sygnały o zachorowaniach (...). Ale potem nikt nie spodziewał się tak potężnego ataku rosyjskiej armii na Ukrainę i wojny pełnoskalowej – mówiła marszałek Sejmu.



Witek podkreśliła, że państwo pomogło obywatelom w czasie pandemii na tyle, na ile było to możliwe.