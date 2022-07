Złodzieje w mundurach. Okupanci kradną auta w Mariupolu

W okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy okupanci i kolaboranci kradną samochody – podaje w sobotę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

„Często auta są później znajdowane u bojowników tzw. milicji samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, a próby odzyskania własności nie mają sensu i mogą być ryzykowne” – dodano.



„W mieście szybko rośnie liczba kradzieży prywatnych środków transportu, które nie zostały zniszczone” – czytamy w komunikacie. Samochody – niezależnie od wartości – kradzione są z otwartych parkingów, jak i z zamkniętych garaży.



Samochody znikają w dzień i w nocy, kiedy w mieście trwa godzina policyjna. Do kradzieży wykorzystywane są często lawety. „Z tego można wywnioskować, że grabieżą zajmują się bezpośrednio przedstawiciele okupacyjnej administracji i związani z nią miejscowi kolaboranci” – dodaje HUR.



Oficjalnie kradzież można zgłosić do „wojskowej komendantury” Mariupola, ale nieoficjalnie jej przedstawiciele mówią, by szukać samochodów na własną rękę.