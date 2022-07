Działacz PO do Tuska: Trzeba zabrać 500 Plus i 14. emeryturę. Dostał oklaski

Mam nadzieję, że zabierzecie ludziom 500 Plus i 14. emeryturę – powiedział do Donalda Tuska członek PO, Dariusz Szczotkowski. Stwierdził też, że za Tuska rząd „nic nie dopłacał, ale dawaliśmy sobie radę i było super”. Wypełniona działaczami Platformy Obywatelskiej sala zareagowała oklaskami, a sam Tusk szeroko się uśmiechnął. Szczotkowski to były polityk SLD.

W sobotę w Szczecinie odbywa się „Meet Up Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej”, a w ramach tego spotkania z szefem partii Donaldem Tuskiem rozmawiają jego uczestnicy.



Tusk mówił, że mniej więcej w listopadzie przeciętna polska młoda rodzina z dwójką dzieci, która wzięła kredyt hipoteczny w wysokości około 300 tys. zł na 30 lat będzie płaciła wyższy czynsz za mieszkanie o 300 – 400 zł.





Tusk: Uratujemy 500 Plus

– Zapłaci gdzieś 1100 – 1200 zł miesięcznie (...) więcej raty kredytu i dostanie od PiS-u, tak jak oni to mówią, mają dwójkę dzieci, dwa razy po 500 Plus. Tylko w tym roku, tylko w jednym roku rządów PiS-u, dostaniecie od tej władzy 1000 zł w ramach 500 plus i będziecie musieli oddać, w związku z podwyżkami i decyzjami urzędowymi ponad 2000 zł miesięcznie – stwierdził szef PO.. (...) Jeśli naprawdę, na serio niezbałamuceni telewizją Kurskiego, zastanowimy się przez chwilę, co zrobić, żeby 500 Plus znaczyło 500 plus, a nie minus 1000, to przede wszystkim musimy skutecznie tych ludzi odsunąć od władzy – podkreślił Tusk.

O 500 Plus i innych programach społecznych rządu mówili także uczestnicy spotkania. Dariusz Szczotkowski – który jak wskazał należy do partii – zwracając się do Tuska wyraził nadzieję, że gdy PO dojdzie do władzy, zlikwiduje 500 Plus i 14. emeryturę.





Członek PO: Zlikwidować 500 Plus

– Panie premierze, ja pobieram 500 Plus, mój tato pobiera 14. emeryturę. Ja się nie boję tego, że Platforma to zabierze. Ja mam nadzieję, że to zabierzecie (500 plus i 14. Emeryturę), że przestaniemy dokładać kolejne pieniądze do ludzi, którzy będą to pobierać – oznajmił Szczotkowski, któryWypełniona działaczami Platformy Obywatelskiej sala zareagowała oklaskami, a sam Tusk przyjął to kwaśną miną. W pierwszej chwili próbował zbyć niewygodne pytanie.– Ja mam pytanie jako członek partii: kiedy przestaniemy z komunistami licytować się na socjalizm i na to, co będziemy więcej dokładać, dopłacać, finansować itd. Ja pamiętam pana rządy, wtedy nic nie dopłacaliście, ale dawaliśmy sobie radę uczciwą, normalną pracą. Nic (rząd) nam nie dokładał, chciałbym, żeby to wróciło, normalna polityka ciepłej wody w kranie,– powiedział a publiczność zaczęła bić brawo.