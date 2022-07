Dr Tomasz Rożek doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej

Polski ekspert komunikacji naukowej dr Tomasz Rożek będzie pracował nad określaniem kierunku rozwoju technologii kosmicznych w Europie. Jako jedyny przedstawiciel Polski i krajów naszego regionu został członkiem grupy doradczej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG), czyli Grupa Doradcza Wysokiego Szczebla ds. Ludzkiej i Robotycznej Eksploracji Kosmosu została powołana przez dyrektora generalnego ESA, Josefa Aschbachera. W jej skład wchodzi 12 osób. Są wśród nich były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego Saadia Zahidi, prezes Boston Consulting Christoph Schweizer oraz była minister nauki i innowacji rządu Hiszpanii Cristiana Garmendia.



Jak powiedział PAP Tomasza Rożek, do grupy zaproszono go nieoczekiwanie, przez serwis społecznościowy Linkedin. Popularyzator sądził, że to żarty, dopóki nie dostał maila od samego dyrektora ESA.



Dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher w zaproszeniu wysłanym osobiście do polskiego dziennikarza, zapowiedział, że grupa doradcza HLAG oceni przyszłą rolę Europy w eksploracji kosmosu z różnych perspektyw – między innymi geopolitycznej, edukacyjnej, ekonomicznej i społecznej.



Spotkania Grupy będą się odbywały w różnych ośrodkach badawczych ESA, nie tylko na terenie Europy.



– Naszym zadaniem będzie określenie kierunku, w którym Europa powinna rozwijać technologie kosmiczne. Zajmuję się edukacją i komunikacją naukową i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i intuicjami – wyjaśnił w piątek w rozmowie z PAP dr Tomasz Rożek.

Grupa w założeniu nie ma się składać ze specjalistów w dziedzinie technologii kosmicznych, ale z ekspertów w swoich dziedzinach, które są z kosmosem nierozerwalnie związane, jak właśnie komunikacja naukowa.



– Nasza praca nie będzie polegała na zaprojektowaniu nowej rakiety, silnika, czy też misji. Stworzymy natomiast raport, który z każdego punktu widzenia wyznaczy kierunki rozwoju technologii kosmicznych w Europie – powiedział dr Rożek.



Dodał, że Europejska Agencja Kosmiczna jest jedną z najważniejszych na świecie instytucji zajmujących się badaniem kosmosu. Jego zdaniem rozwój sektora kosmicznego oraz transfer technologii kosmicznych może być i w wielu miejscach jest kołem zamachowym nowoczesnych gospodarek.



– Polska ma bardzo szybko rozwijający się sektor kosmiczny i cieszę się, że będę mógł także o tym opowiedzieć moim koleżankom i kolegom z HLAG – zapowiedział dr Rożek.



Podczas ostatniego spotkania państw członkowskich ESA, w połowie lutego tego roku, postanowiono rozpocząć poważną dyskusję na temat roli Europy w eksploracji kosmosu przez człowieka.

Pierwsze spotkanie HLAG odbędzie się pod koniec września w ESA's European Space Science and Technology Centre (ESTEC) w Noordwijk, w Holandii.



Tomasz Rożek to fizyk, dziennikarz i wieloletni popularyzator nauki. Założona przez niego w 2020 roku Fundacja Nauka. To Lubię została wyróżniona przez kapitułę w konkursie Popularyzator Nauki 2021. Celem organizacji jest działalność oświatowa oraz edukacyjna i wszechstronne działania na rzecz promowania nauki, technologii oraz dobroczynne wspieranie państwa i społeczeństwa, w tym szczególnie rodzin, z zakresu wykorzystania nauki i technologii.