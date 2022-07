„Gnębienie” szczecińskich transplantologów. Zaskakujące tezy na spotkaniu z Tuskiem

PiS szczuje lekarzy – powiedziała podczas spotkania z młodymi zwolennikami Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem w Szczecinie jedna z uczestniczek, nawiązując do afery kopertowej i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Mówiła też o zatrzymaniu przez CBA szczecińskich transplantologów. Jej zdaniem „są gnębieni przez system władzy”. Jak odpowiedział Tusk? – Szczycę się przyjaźnią z Grodzkim – powiedział.

Podczas spotkania Meet Up Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej w Szczecinie pytanie Tuskowi zadała Sandra. – Wiemy, co PiS robi z polską służbą zdrowia, wiemy tez, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy, cała służba zdrowia, są regularnie szczuci – oznajmiła kobieta.



Nawiązała też do szczecińskiej afery kopertowej. Jej zdaniem „idealnym przykładem może być podejście partii rządzącej do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz do szczecińskich transplantologów, którzy są gnębieni przez system władzy”. Kobieta pytała, co Tusk ma zamiar z tym zrobić.





Tusk o Grodzkim

#wieszwiecej Polub nas

Szef Platformy Obywatelskiej odpowiedział, że jest „bardzo dumny” i „szczyci się” przyjaźnią z Grodzkim. –– powiedział.– Jestem dowodem na to i przykładem, że jeśli PiS kogoś atakuje wszystkimi dostępnymi metodami – Pegasusem, prokuraturą, służbami specjalnymi, podsłuchami, oszczerstwem i insynuacją – to atakuje tych, których się boi.– dodał Tusk.

Przypomnijmy, niedawno Senat nie zgodził się z wnioskiem Prokuratury Krajowej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Grodzkiego. Śledczy chcą postawić politykowi zarzuty korupcyjne.



W toku śledztwa ustalono, że Grodzki „pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej przyjął korzyści majątkowe od pacjentów lub ich bliskich”.



„Jak wynika z ustaleń postępowania, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł – lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Tomasz Grodzki usłyszeć ma cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych – w latach 2006, 2009 i 2012 roku” – wskazywała Prokuratura Krajowa.



Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw. Zapewniał, że nigdy nie uzależniał żadnej operacji od wpłaty jakiejkolwiek łapówki na jego rzecz.

Zatrzymanie lekarzy ze Szczecina

źródło: portal tvp.info, tvn24

W ostatnim czasie w tej sprawie na jaw wyszły nowe fakty, a Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało na początku czerwca dwóch lekarzy Bartosza K. i Janusza P., którzy byli podwładnymi obecnego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.Według śledczych mechanizm przestępstw korupcyjnych i oszustw miał polegać na tym, że wprowadzano pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane z NFZ oraz przyjmowano korzyści majątkowych za skrócenie terminu przyjęcia do szpitala. Takie środki wpłacane były do Fundacji, żeby – według śledczych – udaremnić możliwość stwierdzenia pochodzenia tych pieniędzy z przestępstwa.Pacjenci wpłacali środki na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie spośród których część była przekazywana na konto wcześniej zatrzymanego przez CBA lekarza. Były ordynator oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Zdunowie k. Szczecina, oszustwa, składania fałszywych oświadczeń oraz prania pieniędzy. Łączna suma korzyści, którą miał uzyskać przekroczyła 1,5 mln zł – przypomniał Zespół Prasowy CBA. Zaznaczył, że śledztwo w tej sprawie nadal rozwija się.