Błaszczak: Będziemy zwiększać liczbę miejsc na uczelniach wojskowych

Będziemy zwiększać liczbę miejsc na uczelniach wojskowych – zapowiedział w sobotę wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas promocji oficerskiej absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uznał, że są oni „nadzieją Wojska Polskiego i nadzieją naszej ojczyzny”.

– Będziemy zwiększać liczbę miejsc na uczelniach wojskowych i zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą w życiu robić, żeby przystąpili do Wojska Polskiego – mówił szef MON w wystąpieniu z okazji promocji oficerskiej absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.



Jak zaznaczył, „najambitniejszy z nich niech zostaną oficerami Wojska Polskiego”. – To wymaga wysiłku, to wymaga poświęcenia, ale jak widać po naszych oficerach dziś wypromowanych, można osiągnąć ten cel – powiedział.



Wicepremier wyraził przekonanie, że oficerowi wypromowani w sobotę we Wrocławiu będą „świetnymi dowódcami”, a szczególnie pogratulował tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce.



– Jestem przekonany, że będziecie sobie doskonale radzić jako dowódcy. Życzę wam, żeby wasza kariera wojskowa rozwijała się, żebyście obejmowali dowodzenie w coraz większych jednostkach wojskowych – oświadczył.



Błaszczak zwrócił uwagę, że będzie to wyzwanie związane także z nowoczesną bronią, która wchodzi na wyposażenie Wojska Polskiego.



– Obsługa tej broni wymaga bardzo wysokich kwalifikacji. Ale wy jesteście przygotowani, żeby temu wyzwaniu sprostać – powiedział.

Szef MON podziękował także przybyłym do Wrocławia rodzinom wypromowanych oficerów.



– Oni są świetni również dlatego, że państwo ich wspieracie, dlatego, że państwo ich wychowaliście, (...) że otrzymali wychowanie właśnie w rodzinach bardzo polskie, patriotyczne wychowanie. Dlatego dziś są tacy, jacy są, dlatego dziś są nadzieją Wojska Polskiego i nadzieją naszej ojczyzny – oświadczył.



Wcześniej wicepremier Błaszczak wręczył szablę honorową Wojska Polskiego prymusowi studiów oficerskich. Jak poinformowało ministerstwo obrony, w tym roku prymusem jest ppor. Anita Szczech. Szef MON wręczył także pamiątkowe ryngrafy absolwentom, którzy ukończyli studia AWL we Wrocławiu z najwyższymi lokatami.



Według MON, na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, promowanych zostało w sobotę 386 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych (275 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 111 sześciomiesięcznego studium oficerskiego).