Grupa nastolatków zabiła 73-latka. Policja publikuje wstrząsające nagranie [WIDEO]

Grupa czarnoskórych nastolatków pobiła 73-letniego mężczyznę na ulicach amerykańskiej Filadelfii. Poszkodowany zmarł wskutek odniesionych obrażeń głowy. Lokalna policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać moment napaści. Siedmiu nastoletnich podejrzanych jest poszukiwanych.

Do tego zdarzenia doszło w nocy 24 czerwca, lecz dopiero w piątek amerykańska policja pokazała nagranie napaści zarejestrowane przez kamery monitoringu.



Na nagraniu widać, jak grupa czarnoskórych nastolatków goni starszego mężczyznę ulicami północnej Filadelfii. Jeden z nastolatków rzuca w ofiarę pachołkiem drogowym. Następnie widać, jak nastolatka bierze w ręce pachołek i kilkukrotnie rzuca nim w mężczyznę. Inne dziecko nagrywało wszystko telefonem.



„Nastolatki uderzyły ofiarę kilka razy przedmiotami, powalając na ziemię i powodując obrażenia głowy” – przekazała w oświadczeniu policja. powiedział departament w oświadczeniu. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Policja zidentyfikowała ofiarę jako Jamesa Lamberta, mieszkańca miasta.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: abc news

Według lekarzy przyczyną zgonu był uraz spowodowany tępym narzędziem. Policja oświadczyła, że poszukuje czterech chłopców i trzech dziewcząt.Władze miasta zaoferowały 20 tysięcy dolarów nagrody za informacje, które doprowadzą do aresztowania i skazania podejrzanych.Dwa dni temu w Filadelfii wprowadzono godzinę policyjną dla osób nieletnich. „Do 29 września, osoby w wieku od 14 do 17 lat muszą być w domu do 22:00. Osoby poniżej 13 roku życia muszą być w domu do 21:30” – opisuje ABC News.Według urzędników godzina policyjna pomoże utrzymać młodych ludzi z dala od ulic, gdzie panuje teraz wysoka przestępczość.