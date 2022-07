Gazeta.pl wymyśliła rozmowę z lekarzem? „Jestem oburzony manipulacją”

Portal gazeta.pl donosi, że wzrost zakażeń koronawirusem już „przekłada się na pracę szpitali”. Autorka publikacji na poparcie swoich tez cytowała też wypowiedź aneztezjologa i zapewniała, że z nim rozmawiała. Jednak, jak się okazuje, wcale tak nie było. „Zamieszczona w artykule moja wypowiedź jest w rzeczywistości przedrukiem mojego tweeta i nie dotyczy sytuacji w Polsce. Jestem oburzony manipulacją, której dopuściła się autorka” – skomentował medyk. Po krótkim czasie fragment z jego wypowiedzią został usunięty.

Były sekretarz redakcji „Newsweeka” Ryszard Holzer ujawnił, co działo się w gazecie i jakie były okoliczności jego odejścia z tygodnika. Tomasz Lis...

– Przez ostatnie dwa tygodnie obserwujemy mniej więcej 60-procentowe wzrosty zakażeń koronawirusem, hospitalizowanych jest 450 osób – informował minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał, że poniżej 5 tys. hospitalizacji w skali kraju, nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne.



Gazeta.pl komentując wzrosty zakażeń oznajmiła, że już ma to „przełożenie na pracę szpitali”. Portal na poparcie swoich też cytuje anestezjologa dra Marcina Zasadowskiego.



– Nie chciałbym straszyć, ale w tym tygodniu nie odbyło się u mnie około 10 planowych zabiegów z powodu infekcji pacjentów Sars-CoV2. Tendencja jest wzrostowa. COVID-19 szkodzi nie tylko bezpośrednio. Również pośrednio przyczynia się do pogorszenia zdrowia i nie tylko jako longcovid – miał powiedzieć portalowi Zasadowski.



Jednak okazuje się, że lekarz z pracownikami gazety.pl wcale nie rozmawiał, o czym poinformował na Twitterze. „Chcę poinformować, że nie rozmawiałem gazetą.pl na temat sytuacji w szpitalach. Zamieszczona w artykule moja wypowiedź jest w rzeczywistości przedrukiem mojego tweeta i nie dotyczy sytuacji w Polsce. Jestem oburzony manipulacja, której dopuściła się autorka” – oświadczył medyk. Autorką publikacji jest Joanna Zajchowska.

Też aż zajrzałam i widzę, że są tam zamieszczone... całe cytaty z mojego ostatniego tekstu, bez powoływania się na źródło (nie mówiąc o tym, że ja pisałam o sytuacji w AOS, a tu jest nieudolna próba analizy sytuacji w szpitalach). ( https://t.co/4XNKACjAkk, to nie to samo co GW)