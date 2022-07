Nie żyje aktor Tony Sirico, znany z „Rodziny Soprano”

Tony Sirico, aktor znany z roli gangstera Pauliego Walnutsa w serialu HBO „Rodzina Soprano” oraz z filmów Woody'ego Allena, nie żyje – poinformowała jego rodzina. Miał 79 lat.

Aktor zmarł nad ranem 8 lipca. Nie podano informacji o przyczynie jego śmierci. „Z wielkim smutkiem, ale również z wielką dumą, miłością i całą masą czułych wspomnień, rodzina pragnie poinformować o śmierci Gennearo Anthony'ego Tony'ego Sirico” – poinformował na Facebooku brat aktora Robert, który jest rzymskokatolickim księdzem.



Tony Sirico urodził się na Brooklynie 29 lipca 1942 toku. Odsiedział 20 miesięcy w więzieniu za posiadanie broni na początku lat 70’.



Jego pierwszą rolą filmową była postać gangstera w filmie „Crazy Joe” z 1974 roku. Sławę przyniosła mu rola w „Rodzinie Soprano” Davida Chase'a. – Kiedy po raz pierwszy przeczytałem scenariusz Davida Chase'a, wiedziałem, że to będzie coś wyjątkowego – mówił Sirico.



– To jest to, czego szukałem przez całe życie. Od razu wiedziałem, że jest to rola, za którą można zabić – stwierdził.



Sirico często grał włosko-amerykańskich gangsterów, m.in. w „Chłopcach z ferajny”. Wcielił się również w postać komiczną, podkładając głos mówiącego psa Vinny'ego w serialu animowanym „Family Guy”.