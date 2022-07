Glapiński: Rozważam pociągnięcie Donalda Tuska do odpowiedzialności

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński rozważa pociągnięcie Donalda Tuska do odpowiedzialności za jego działania wobec NBP – podaje portal niezalezna.pl. Za co? Szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jeśli wygra wybory, „wyprowadzi” Glapińskiego z NBP. Tusk atakując prezesa banku centralnego powołał się na analizy publikowane w mediach o tym, że nie mógł być wybrany na kolejną kadencję. Treść tych „analiz” zaskakuje.

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef banku centralnego odniósł się do ostatnich wypowiedzi polityków PO na swój temat. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział w ub. tygodniu w Radomiu, że jeśli PO wygra wybory, „wyprowadzi Glapińskiego z NBP”. O „wyprowadzeniu prezesa NBP” po wygranych wyborach mówił też wiceszef PO Tomasz Siemoniak.





Niebezpieczna ewolucja

#wieszwiecej Polub nas

Glapiński w rozmowie z niezależna.pl zapytany, czy nie rozważa pociągnięcia do odpowiedzialności Donalda Tuska, powiedział: „oczywiście, że tak. On przecież też mówił o siłowym wyprowadzeniu mnie z Banku. Przypominam, że jestem mianowany przez prezydenta RP i ta decyzja była później zatwierdzona przez Sejm. Rozumiem, że (po ewentualnie wygranych przez PO wyborach) prezydent też stanie się nielegalny i też »silni ludzie« będą go wyprowadzać?”.Prezes NBP powiedział też, że widzi niebezpieczną ewolucję w postępowaniu Donalda Tuska, który,„Obecnie ta ewolucja poszła w tym kierunku, że siłą będzie obalał legalnie wybrane organy powołane na kadencyjny okres. Chciałbym też zaznaczyć, że niechęć Tuska do mnie bierze się właśnie z tej pamiętnej nocy, bo wszyscy wiedzą, że to ja przekazałem Jackowi Kurskiemu taśmę z nagraniem tej rozmowy, tego gangsterskiego spisku przeciwko rządowi Jana Olszewskiego.– powiedział Glapiński.

Tusk atakuje Glapińskiego

Prezesa NBP atakował w piątek w TVN24 atakował Donald Tusk. Według lidera Platformy, „dużo poważniejszym problemem jest to, że to kolejne jego (prezesa NBP) wystąpienie potwierdza znaną już prawdę, że on tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, żadnych kwalifikacji, ani tych merytorycznych, ani etycznych, by pełnić tak ważną funkcję”.Lider Platformy zarzucił Glapińskiemu, że jest „bardzo nietypowym prezesem, jest w bardzo oczywisty sposób takim nominatem partii politycznej rządzącej, PiS-u".Tusk pytany, co miał na myśli, mówiąc o „wyprowadzeniu Glapińskiego z NBP”, jeśli PO wygra, odparł:Dopytywany, o jakich analizach mówi, skoro Pałac Prezydencki nie potwierdził, że była taka analiza, Tusk odparł, że opinie prawników – np. doktor Pudzianowskiej – były publikowane w mediach i „przede wszystkim pojawiły się sygnały, że w Pałacu Prezydenckim, i to podawało RMF FM, była konsternacja,

Tusk atakując prezesa NBP powołał się na jedną analizę przedstawioną przez dr hab. Dorotę Pudzianowską. O tym, że powołanie Glapińskiego na kolejną kadencję „może być niezgodne z prawem”, bo funkcję tę można pełnić wyłącznie dwie kadencje – donosiło w maju radio RMF FM.



Według anonimowych prawników „za pierwszą kadencję można uznać kilkumiesięczne pełnienie przez Glapińskiego funkcji członka zarządu NBP w pierwszej połowie 2016 r., po czym został prezesem NBP na sześć lat, która to kadencja teraz upływa” – opisywała rozgłośnia.



RMF FM pisało, że „może to nie pozwalać na powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa, czyli trzecią w zarządzie”. – Glapiński nie może być ponownie powołany na stanowisko prezesa NBP. Oznaczałoby to jego trzecią kadencję – komentowała wtedy adwokat Pudzianowska, na opinię której powołuje się właśnie teraz szef PO.



Z kolei Jerzy Bańka, były wiceprezes Związku Banków Polskich i radca prawny oceniał, że „tego krótkiego okresu urzędowania na stanowisku członka zarządu NBP nie można porównywać z piastowaniem funkcji prezesa NBP, który ma odpowiednio wyższą pozycję zagwarantowaną w konstytucji”.



O rzekomej opinii prawnej w Kancelarii Prezydenta mówił sam prezes NBP, który poinformował, że rozmawiał z prezydentem, a Andrzej Duda zapewnił, że takiego dokumentu nie ma. – To jest kłamstwo. Donald Tusk łże. Nie było żadnych ekspertyz sporządzonych w kancelarii i na prośbę pana prezydenta dot. prawnych możliwości powołania mnie na kolejną kadencję – mówił Glapiński.