Potężne uderzenie. Rosjanie stracili kompanię czołgów [WIDEO]

Rosyjscy okupanci stracili kompanię czołgów – poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Wojsko opublikowało nagranie, na którym widać moment zniszczenia dziewięciu czołgów wroga przez siły artyleryjskie.

Raport: Wojna na Ukrainie



Czołgi rosyjskich najeźdźców ostrzelały wojska desantowo-szturmowe. Nie ujawniono, w gdzie doszło do ataku. Przekazano natomiast, że w jego wyniku zniszczonych zostało dziewięć czołgów.



Ministerstwo Obrony Ukrainy skomentowało, że całkowita liczba zniszczonych rosyjskich czołgów wroga wkrótce osiągnie 2000 sztuk.



Do tej pory rosyjskie wojska straciły w wojnie – jak twierdzi strona ukraińska – ponad 37 tysięcy żołnierzy, 1640 czołgów, 400 samolotów i prawie 700 dronów.

