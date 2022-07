Jakie obuwie w górach? GOPR doradza

– Noszone przez turystów nieodpowiednie obuwie jest częstym powodem urazów. – W góry nie wybieramy się, np. w sandałach, czy adidasach – podkreślił naczelnik bieszczadzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof Szczurek.

– Idąc w góry, należy włożyć buty, które co najmniej usztywnią nam kostkę. Nie wybieramy się w góry np. w sandałach, adidasach, czy – co też się czasami zdarza - w szpilkach – powiedział naczelnik.



Jak zaznaczył, „szlaki górskie to nie są płaskie i szerokie ścieżki”. – Podczas górskich wypraw nierzadko chodzimy po kamieniach lub glinie, która po deszczu zmienia się w błoto. Odpowiednie obuwie pomaga spokojnie i bezpiecznie przebywać w górach – zauważył.



Urazy kończyn, szczególnie kończyn dolnych, są najczęstszymi powodami interwencji GOPR. „Skręcenia, bądź złamania są zazwyczaj spowodowane niewłaściwym obuwiem” – mówił Szczurek.

Przed każdą wycieczką górską – przypomniał – konieczne jest zaznajomienie się z prognozą pogody. – Takie postępowanie pozwoli nam przygotować się na ewentualną zmianę warunków pogodowych, a te w górach następują raptownie – wyjaśnił.





Wyładowania atmosferyczne na grani

Zwrócił uwagę, że „jeśli burza zaskoczy nas powyżej górnej granicy lasu, to nigdy nie zbiegamy z gór”. – Należy spokojnie zejść z grani, bo najczęściej tam zdarzają się wyładowania atmosferyczne – dodał.Wybierający się w góry zawsze powinni mieć naładowany telefon komórkowy, a w nim zainstalowaną aplikację „Ratunek”.W Bieszczadach i Beskidzie Niskim w wakacje nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa blisko 130 ratowników i kandydatów na ratowników górskich.