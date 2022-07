Dziennikarz pisał o sytuacji w „Newsweeku”. RASP wytacza mu proces

Były sekretarz redakcji „Newsweeka” Ryszard Holzer ujawnił, co działo się w gazecie i jakie były okoliczności jego odejścia z tygodnika. Tomasz Lis na spółkę z wydawcą „Newsweeka”, firmą RASP, zrobili wszystko, by opinia publiczna nie dowiedziała się, „jak jest”. I – sądzę – nie dowie się – napisał w mediach społecznościowych. Oświadczenie w tej sprawie wydał zarząd RASP, który oznajmił, że wytoczy Holzerowi proces.

Pod koniec maja wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska rozwiązało w trybie natychmiastowym umowę z Tomaszem Lisem, który przez dekadę pełnił funkcję redaktora naczelnego „Newsweek Polska”. Nowym redaktorem naczelnym został Tomasz Sekielski.



Później pojawiły się informacje, że za odejściem dziennikarza stały oskarżenia o mobbing i w tej sprawie działała specjalna komisja.





Tomasz Lis zwolniony

Byli podwładni Lisa twierdzą, że latami ich wyzywał i poniżał, a także pozwalał sobie na seksistowskie i homofobiczne żarty. Według Wirtualnej Polski pierwsze potwierdzone zgłoszenie ws. zachowań dziennikarza ma pochodzić z 2018 r. W kolejnych latach alarmujących doniesień było więcej.– relacjonowali jego byli współpracownicy.Z kolei Salon24.pl informował, że „bezpośrednim powodem nagłego rozstania z Tomaszem Lisaem były wysyłane przez niego wiadomości SMS, których ujawnienie byłoby dużym problemem dla wydawnictwa”.Według „Gazety Wyborczej” chodzi o „SMS (lub kilka SMS-ów) skierowany do jednej z młodych pracowniczek koncernu Ringier ASP, która postanowiła rzecz ujawnić szefom”.

Kilka dni temu do sprawy odniósł się były sekretarz gazety Ryszard Holzer. Pisał, że Tomasz Lis na spółkę z wydawcą „Newsweeka”, firmą RASP, zrobili wszystko, by opinia publiczna nie dowiedziała się, „jak jest”. I – sądzę – nie dowie się – dodawał.





Ryszard Holzer o sytuacji w gazecie

„Wiemy, że były na niego skargi o mobbing, wiemy, że dziennikarze odchodzili nie chcąc z nim pracować (robili to po cichu, nie chcąc: 1) aby zostało to wykorzystane politycznie 2) samemu nie zasłużyć sobie na rynku pracy na opinię rozrabiaczy).zostawały przez dział HR zmuszane do przejścia do innych redakcji” – pisał dziennikarz.Zarząd RASP w odpowiedzi na oświadczenie Holzera stwierdził, że„Dyskusja tocząca się w ostatnich tygodniach w mediach oraz mediach społecznościowych pokazuje, jak trudno jest odróżnić zarzuty i spekulacje od faktów i prawdziwych informacji. W trosce o naszych pracowników – jako pracodawca – mamy obowiązek zachowywać się odpowiedzialnie i zgodnie z prawem. Dlatego zawsze działamy w oparciu o fakty i dowody, a nie plotki czy insynuacje” – czytamy w oświadczeniu.

„Z uwagi na konieczność ochrony osób zgłaszających przypadki niewłaściwego zachowania oraz ze względu na zobowiązania prawne, naszym obowiązkiem jest dochowanie pełnej poufności. Dlatego nie komentujemy publicznie spraw pracowniczych ani obecnych, ani byłych pracowników” – przyznaje RASP.



I ostrzega: „Jednocześnie podkreślamy, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, naruszanie dobrego imienia naszych pracowników oraz wizerunku firmy, spotka się z naszą zdecydowaną reakcją”.



Na koniec dodano, że „nieprawdziwe informacje oraz insynuacje rozpowszechniane w mediach przez pana Ryszarda Holzera uderzają w dobre imię naszych pracowników. W związku z tym podejmiemy w tej kwestii stosowne kroki prawne”.



Holzer komentując zapowiedź procesu odpowiedział, że odczytuje to „jako próbę zemsty” za to, że zgodził się rozmawiać pod nazwiskiem i że to „chęć ograniczenia wolności wypowiedzi”. „Szkoda, że wielki międzynarodowy koncern ucieka się do takich rzeczy” – dodał.