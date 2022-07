Stada krów i świń sprzeczne z polityką klimatyczną Niemiec. Rząd planuje „ostre cięcia”

Aby niemieckie rolnictwo mogło zrealizować swoje cele klimatyczne, musiałoby drastycznie ograniczyć produkcję mięsa, szczególnie krów i świń. Rząd próbuje to osiągnąć, ale w sposób okrężny – pisze portal tygodnika „Spiegel”.

Według tygodnika „Spiegel”, rolnictwo jest odpowiedzialne za wytwarzanie ok. 7 proc. gazów cieplarnianych w Niemczech. Najbardziej przyczynia się do tego hodowla zwierząt.



„Jeśli rolnictwo chce osiągnąć cele klimatyczne, musi ograniczyć hodowlę tak wielu krów i świń” – zauważa „Spiegel”. „Porozumienie koalicyjne mówi dość ogólnikowo, że stada zwierząt powinny być »dostosowane do celów ochrony klimatu, wody i emisji«. To może oznaczać tylko jedno: ostre cięcia” – dodaje gazeta, podkreślając, że „temat jest delikatny”.

Liczba gospodarstw rolnych spada od dziesięcioleci, podobnie jak liczba gospodarstw hodujących zwierzęta. Dlatego wszystko to, co brzmi jak możliwość dalszych redukcji „z łatwością wywołuje egzystencjalny niepokój”.– dodaje „Spiegel”.Efekt trudno obecnie określić, a „ustalenia dużych stowarzyszeń w sprawie przyszłości rolnictwa i hodowli zwierząt również pozostają niejasne”. Minister rolnictwa Cem Oezdemir (Zieloni) przedstawił kluczowe punkty, dotyczące hodowli wieprzowiny.