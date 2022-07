Hiszpania: Atak na burmistrza Pampeluny w procesji ku czci św. Firmina, ranni policjanci

Trzech policjantów zostało rannych podczas ataku na prawicowego burmistrza położonej w hiszpańskiej Nawarze Pampeluny dokonanego przez radykałów z niepodległościowej lewicy baskijskiej (tzw. abertzale). Do ataku doszło w czwartek wieczorem, po mszy św., podczas ulicznej procesji w trakcie Sanfermines, święta patrona miasta św. Firmina.

Baskijscy radykałowie napadli na burmistrza Enrique Maya, wywodzącego się z prawicowej partii Navarra Suma, oraz innych członków lokalnych władz, gdy ci szli w procesji. Szarpali ich, obrzucali obelgami i grozili. Wznosili okrzyki w języku baskijskim przeciwko rządzącej Pampeluną partii, rzucali butelkami i innymi przedmiotami.



Policja miejska otoczyła zagrożonych kordonem, aby ochronić ich przed atakami. Trzech funkcjonariuszy odniosło rany różnego stopnia, w tym jeden ciężkie.



„To agresja o charakterze faszystowskim ze strony lewicy nacjonalistycznej” – oświadczyli we wspólnym komunikacie rzecznicy prawicowej partii Navarra Suma i Socjalistycznej Partii Nawarry (PSN).



„Tylko profesjonalna akcja policji pozwoliła na uniknięcie linczu. Głównym celem dobrze zorganizowanych radykałów był burmistrz Pampeluny” – dodano.



Pod komunikatem nie podpisała się separatystyczna koalicja baskijska działająca na terenie Kraju Basków i Nawarry – EH Bildu, a jednoznacznie odrzuciła go inna koalicja ugrupowań baskijskich Geroa Bai – poinformowała agencja EFE.

Burmistrz Pampeluny oskarżył o ataki członków i sympatyków EH Bildu. – To niesłychane, że po ulicach miasta chodzą ludzie, kórzy chcą zlinczować członków demokratycznie wybranego rządu lokalnego – powiedział. – Mieli nienawiść w oczach – dodał. EH Bildu wyraziła ubolewanie z powodu incydentu i odrzuciła ataki fizyczne jako metodę walki politycznej.



W Pampelunie od środy obchodzona jest tygodniowe święto Sanfermines. To jedna z najbardziej znanych fiest w Hiszpanii; odbywa się co roku między 6 a 14 lipca. Jej najważniejszą atrakcją są gonitwy z bykami po ulicach miasta, rozsławione na świecie dzięki powieści Ernesta Hemingwaya „Słońce też wschodzi” z 1926 r. Podczas tych dni 200-tysięczne miasto odwiedza blisko 1 mln turystów. W 2022 r. fiesta odbywa się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Lokalne ministerstwo ds. handlu i turystyki potwierdziło przybycie ponad 150 tys. osób.



