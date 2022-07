Wimbledon. Jabeur i Rybakina zagrają o tytuł

Tunezyjka Ons Jabeur i Jelena Rybakina z Kazachstanu – tenisistki rozstawione z numerem trzecim i 17. – zmierzą się w sobotnim finale Wimbledonu. Obie do tej pory nie grały o wielkoszlemowy tytuł.

Przed tegorocznym Wimbledonem najlepszym wielkoszlemowym wynikiem obu zawodniczek był ćwierćfinał. Jabeur dotarła do niego wAustralian Open 2020 i Wimbledonie 2021. Rybakina natomiast była w najlepszej ósemce ubiegłorocznego French Open.



Tunezyjka jest pierwszą zawodniczką z Afryki, która dotarła do finału turnieju tej rangi. Nigdy wcześniej tak blisko wielkoszlemowego tytułu nie była też tenisistka z Kazachstanu.



Rybakina ma w dorobku dwa wygrane turnieje WTA – w 2019 roku w Bukareszcie i w 2020 w Hobart. Jabeur trzy razy triumfowała, w tym dwa w ostatnich dwóch miesiącach – w Madrycie i Berlinie. W ubiegłym roku była najlepsza w Birmingham.



Do tej pory tenisistki te grały ze sobą trzykrotnie. W 2019 roku w Wuhan lepsza była Rybakina, a w 2021 w Dubaju i Chicago wygrała Jabeur.



Po zakończeniu ich sobotniego spotkania, które rozpocznie się o godz. 15 czasu polskiego, na korcie centralnym w Londynie odbędzie się finał debla mężczyzn. Rozstawieni z numerem drugim Chorwaci Nikola Mektic i Mate Pavic zmierzą się z Australijczykami Matthew Ebdenem i Maxem Purcellem (nr 14).