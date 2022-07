Miliarder Elon Musk, szef Tesli i SpaceX, napisał do zarządu Twittera, że kończy porozumienie zawarte w sprawie zakupu sieci społecznościowej. Powodem są „fałszywe i wprowadzające w błąd” informacje o firmie.

W piśmie do Twittera prawnicy Elona Muska napisali, że doszło do naruszenia warunków porozumienia dotyczącego sprzedaży, zawartego w kwietniu tego roku. Według nich Twitter wiele razy albo nie chciał, albo nie potrafił w wyczerpujący sposób odpowiedzieć na pytania dotyczące realnej liczby kont prowadzonych przez boty.



Zdaniem prawników pełna wiedza na ten temat jest kluczowa dla biznesowej kondycji spółki. Wobec tego – napisali autorzy pisma – Elon Musk wycofuje się z zakupu Twittera.



Twitter w ostatnich tygodniach wielokrotnie powtarzał, że liczba fałszywych kont na jego platformie wynosi mniej niż 5 proc. Multimiliarder i jego zespół uważają, że sieć kłamie, a to wpływa na rentowność jego biznesu, a tym samym na wartość firmy.



Od tygodni eksperci debatują, czy Elon Musk chciał wycofać swoją ofertę, czy negocjować niższą cenę. Rezygnując ze swojego zobowiązania do zakupu Twittera, biznesmen naraża się na poważne postępowanie sądowe. Obie strony zobowiązały się wypłacić w pewnych okolicznościach odprawę w wysokości do 1 miliarda dolarów.

źródło: agencja reutera, pap, iar

Musk 25 kwietnia zawarł ostateczną umowę z zarządem grupy na zakup sieci społecznościowej po cenie 54,20 dolarów za akcję, czyli łącznie 44 miliardy dolarów. Od tego czasu Twitter stracił ponad jedną czwartą swojej wartości, zaś