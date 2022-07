Tłumy turystów, jak przed pandemią. Burmistrz mówi o cudzie

Burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala mówi o cudzie: do stolicy Lombardii przyjeżdża obecnie tylu turystów, ilu przed pandemią. Od kwietnia do czerwca metropolię odwiedziło 2,5 miliona osób, co oznacza powrót do liczb z 2019 roku. To także kilka razy więcej niż przed rokiem.

KORONAWIRUS – RAPORT





Główne miasto włoskiego regionu najbardziej dotkniętego przez kryzys na tle COVID-19 i opustoszałe przez długie miesiące ponad dwa lata temu znów przyciąga turystów.

Dowodem są kolejki, które ustawiają się przed katedrą- jedną z największych na świecie, tłumy w galerii handlowej Wiktora Emanuela II, zwanej mediolańskim salonem, w muzeach i na ulicach butików.

– To cud i doskonały znak, że Mediolan dalej się podoba – stwierdził burmistrz Sala.

Od początku drugiego kwartału każdego miesiąca rośnie liczba przybyszów. Przyjeżdżają także, by obejrzeć „Ostatnią Wieczerzę” Leonarda da Vinci w refektarzu przy bazylice Santa Maria delle Grazie.

#wieszwiecej Polub nas

#wieszwiecej Polub nas





Do sukcesu miasta przyczyniły się też, jak zauważono, zorganizowane już w normalnej formie słynne na całym świecie targi meblowe (Salone del Mobile) oraz pokazy mody.

Setki tysięcy osób każdego miesiąca to „niebywałe liczby”; „gdyby ktoś powiedział to nam jeszcze niedawno, prawdopodobnie nie uwierzylibyśmy” – przyznała szefowa wydziału turystyki w zarządzie miasta Martina Riva.

W wiosennych miesiącach liczba turystów była nawet pięć razy wyższa niż w tym samym czasie przed rokiem.