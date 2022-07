Deszcz, słońce czy burze? „Będzie wszystkiego po trochu” [PROGNOZA POGODY]

W sobotę w całym kraju przelotne opady deszczu, trochę słońca i słabe burze na północy, wschodzie i krańcach zachodnich - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północy i wschodzie kraju oraz na krańcach zachodnich lokalnie możliwe słabe burze. – Będzie wszystkiego po trochu, chmur, trochę słońca, przelotne opady deszczu i burze – powiedziała Tomczuk.



Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu i nad morzem, do 22 stopni na południu i południowym wschodzie. W rejonach podgórskich około 16 stopni.



Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.



W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu.

źródło: pap

Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na Mazurach i Podhalu. W głębi kraju będzie od 9 do 12 stopni, nad morzem możliwe 14 stopni.Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i zachodzie chwilami porywisty, z kierunków zachodnich.