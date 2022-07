Motywy zabójcy Shinzo Abe. Policja cytuje sprawcę

Japońska policja kontynuuje wysiłki w celu ustalenia motywów, jakimi kierował się mężczyzna, który w piątek zastrzelił byłego premiera Shinzo Abe. Jak informuje w sobotę agencja Kyodo podczas przesłuchań sprawca mówił o niechęci do „konkretnej organizacji”, z którą związany był Abe.

Policja zacytowała sprawcę zabójstwa 41-letniego Tetsuyę Yamagami, który powiedział podczas przesłuchania, że żywi urazę do „konkretnej organizacji” – prawdopodobnie grupy religijnej - która, jak sądził, była powiązana z Abe. Sprawca zaprzeczył, że popełnił przestępstwo, ponieważ był, jak powiedział, przeciwnikiem przekonań politycznych Abe.



Były premier Shinzo Abe został zastrzelony z bliskiej odległości podczas przemówienia przed dworcem kolejowym w zachodniej prefekturze Nara około południa w piątek przed niedzielnymi wyborami do izby wyższej. Yamagami podszedł do niego od tyłu, z bronią domowej roboty, skonstruowaną z połączenia różnych materiałów, takich jak metal i drewno. Nie jest jeszcze wiadomo, czy sam pocisk również była wykonany chałupniczo Policja przeszukała w piątek jego dom znajdując materiały wybuchowe oraz kolejne egzemplarze broni domowej roboty.

źródło: pap

Według źródeł rządowych, Yamagami to były członek morskich, jak formalnie nazywają się siły zbrojne tego kraju. Również sam podejrzany przyznał się do służby w Siłach Samoobrony. Jak przekazała policja, w momencie przeprowadzenia zamachu był bezrobotny.Japoński, następca Abe, powiedział, że motywy podejrzanego są niejasne, jego czyn nazwał haniebnym.