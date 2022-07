Donald Tusk chciałby, żeby Polska przyjęła euro. Podał termin

Czy jeśli Platforma Obywatelska przejmie władzę, to Polska wejdzie do strefy euro? Tak wynika z wypowiedzi Donalda Tuska. W piątek w TVN24 szef PO ocenił, że „za dwa lata będzie można przystąpić do procedury wprowadzenia unijnej waluty”.

Szef PO przypomniał, że Polska wstępując do UE zadeklarowała, że przyjmie euro w nieokreślonej perspektywie. Lider PO, gdy obejmował funkcję premiera w 2007 roku zapowiadał, że nasz kraj powinien przystąpić do strefy euro.



Pytany w piątek o swoją opinię na ten temat odpowiedział:



– Przynależność do strefy euro to większe zintegrowanie ze Wspólnotą. Widać, że spośród krajów, które mają euro, niektóre radzą sobie wyraźnie lepiej, inne niewiele lepiej od Polski. Euro niczego nie gwarantuje, jeśli chodzi o poziom inflacji. Ale bycie w strefie euro, nie powoduje zwiększenia ryzyka dla gospodarki. Będąc premierem miałem przekonanie, że istnieją nie tylko polityczne, ale także finansowe okoliczności, które powinny skłonić Polskę do wejścia do strefy euro. Dziś nie przyspieszałbym tego procesu – powiedział.



Dopytywany o to, kiedy jego zdaniem, będzie odpowiedni moment na rezygnację ze złotówki stwierdził, że „teraz mamy okres turbulencji, który potrwa dwa lata, po tym okresie można na poważnie przystąpić do procesu przyjęcia euro”.





Tusk tłumaczy się ze słów o Glapińskim

Prezes NBP Adam Glapiński na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej nawiązał do ubiegłotygodniowych słów Donalda Tuska, który w Radomiu powiedział, że – jeśli PO wygra wybory – „wyprowadzi Glapińskiego z NBP” oraz do kolejnej wypowiedzi szefa PO, który mówił, że na przeszkody prawne związane z ponownym wyborem Glapińskiego na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim wskazywali eksperci Kancelarii Prezydenta.



W odpowiedzi na te słowa Glapiński zarzucił w piątek Tuskowi, że „łże”. Prezes NBP poinformował, że spotkał się z prezydentem.



– Andrzej Duda mi wyjaśnił, że to, co powiedział Tusk w Radomiu to kłamstwo. Donald Tusk łże. Nie było żadnych ekspertyz w Kancelarii Prezydenta dotyczących prawnych możliwości powołania mnie na kolejną kadencję. To jest kłamstwo – powiedział w piątek Glapiński. Biuro Prasowe NBP doprecyzowało na Twitterze, że wypowiedź Glapińskiego dotyczyła ekspertyz mówiących, że wybór na drugą kadencję jest nielegalny.



Donald Tusk pytany, co miał na myśli, mówiąc o „wyprowadzeniu Glapińskiego z NBP”, jeśli PO wygra, odparł:



– Jak pani zapewne pamięta, w czasie, kiedy decydowano w Pałacu Prezydenckim o tym, że Adam Glapiński będzie kandydował na kolejną kadencję, pojawiły się wątpliwości, także w niektórych analizach prawnych.



Dopytywany, o jakich analizach mówi, skoro Pałac Prezydencki nie potwierdził, że była taka analiza, Tusk odparł, że opinie prawników były publikowane w mediach. – W ogóle sprawa była głośna w mediach, mówił o tym m.in. RMF, że była konsternacja w Pałacu Prezydenckim, bo analizy i stanowiska prawników nie były jednoznaczne – dodał szef PO.