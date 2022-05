Nuncjusz apostolski w Kijowie o końcu wojny. Kiedy to możliwe?

„Po ludzku rzecz biorąc, nie ma dziś wielkich nadziei na przerwanie wojny” – ocenia nuncjusz apostolski w Kijowie w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera”. Zastrzega jednak, że powołaniem ludzi wierzących jest zachowywać nadzieję wbrew nadziei. ”Wiemy bowiem, że Bóg istnieje i zainterweniuje, jak tylko my zrobimy to, co do nas należy” – dodaje abp Visvaldas Kulbokas.

Przyznaje on, że tym, co dziś na Ukrainie może dodawać otuchy, jest właśnie postawa ludzi wierzących, zwierzchników różnych wyznań należących do krajowej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, którzy zachowują zgodność opinii względem rosyjskiej inwazji. Jest to ważny wzór jedności i dialogu, duchowa, pozytywna broń, która pokazuje nam, że cała ludzkość powinna się zjednoczyć przeciw wojnie.

źródło: KAI

Pochodzący z Litwy papieski dyplomata przekonuje, że na wojnie nie ma zwycięstwa: „Co bowiem oznacza zwycięstwo, jeśli jest kilkadziesiąt tysięcy zabitych? Dlatego wojnę trzeba zatrzymać”. Abp Kulbokas twierdzi, że nie leży to w mocy dyplomacji watykańskiej. Nie dysponuje ona potencjałem politycznym i militarnym wielkich mocarstw: „Jesteśmy ludźmi Kościoła. Naszym zadaniem jest perswazja moralna, która ma wiele różnych odcieni i oczywiście musi pozostać poufna. Pozostajemy obecni i przypominamy o tym, co istotne, na przekór powierzchownym kalkulacjom” - dodaje papieski przedstawiciel.