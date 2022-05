Koniec rządów Rodrigo Duterte. Filipiny będą mieć nowego prezydenta

Ferdinand Marcos Jr. zostanie prezydentem Filipin - wynika z nieoficjalnych danych państwowej komisji wyborczej. Marcos Jr. zdobył blisko 30 mln głosów.

Wg danych po podliczeniu 94 proc. głosów poparło go niemal 56 proc. uprawnionych Filipińczyków. Na jego kontrkandydatkę, obecną wiceprezydent i prawniczkę Leni Robredo, głosowało 28 proc. Wyborców.



64-letni Ferdinand Marcos Jr. - znany też pod pseudonimem „Bonbong” – to syn obalonego dyktatora Ferdinanda Marcosa, który rządził w latach 1965-1986. Zarzuca się mu naruszenia praw człowieka, w tym tortury i zabójstwa, a także korupcję na wielką skalę. Przez lata spędzone u władzy rodzina Marcosów przywłaszczyła sobie ok. 10 mld dolarów publicznych funduszy.

źródło: pap

„Bonbong” wygrał w duecie z Sarą Duterte-Carpio, córką dotychczasowego przywódcy Rodrigo Dutertego, która ma teraz zostać wiceprezydentką. Prezydentura Duterte odznaczyła się licznymi kontrowersjami, zarzutami o łamanie praw człowieka i bezkompromisowym językiem. Jako burmistrz Davao oskarżany był o wspieranie plutonów egzekucyjnych, które zabijały narkomanów i dilerów. Wielokrotnie zachęcał publicznie do zabijania kryminalistów.Marcos Jr. podczas kampanii apelował o narodową jedność, a główny nacisk położył na gospodarkę i tworzenie nowych miejsc pracy. W polityce zagranicznej Marcos Jr. widziany jest jako kontynuator polityki Dutertego, skłonny do balansowania pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem.