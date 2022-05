Wiele razy zgwałcił ofiarę i ją porzucił. Akt oskarżenia ws. morderstwa pod dyskontem

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu Tomaszowi B. Mężczyzna został oskarżony o dokonanie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 46-latki w Środzie Wlkp. Grozi mu dożywocie.

Do zdarzenia doszło w grudniu ub. roku w Środzie Wielkopolskiej. Ciało 46-letniej kobiety odkryto w nocy w okolicy jednego z dyskontów. Jak tłumaczył wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak, „kobieta zmarła w wyniku doznanych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych powodujących wstrząs krwotoczny oraz w wyniku wychłodzenia organizmu”.



Według ustaleń śledczych ofiarę i podejrzanego łączyła okazjonalna znajomość. Tomasz B. pracował w Środzie Wielkopolskiej. W dniu, w którym doszło do zdarzenia, mężczyzna spożywał z ofiarą alkohol w wynajmowanym przez Tomasza B. pokoju. Później oboje przenieśli się w pobliże sklepu, gdzie Tomasz B. wielokrotnie zgwałcił 46-latkę.





Sprawca będzie odpowiadał w warunkach tzw. multirecydywy

źródło: pap

We wtorek lokalne Radio Poznań podało, że, a sprawa została skierowana do sądu.Prokurator Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej prok. Grzegorz Gucze powiedział we wtorek, że akt oskarżenia w tej sprawie został już skierowany do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jak wskazał, „ Tomasz B. będzie odpowiadał za dokonanie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, oraz zabójstwa Tomasz B. w przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego będzie odpowiadał w warunkach tzw. multirecydywy. Mężczyźnie grozi kara