Nie oddałeś książki? Możesz trafić do Krajowego Rejestru Długów

Nie oddałeś książki? Możesz nie kupić sprzętu na raty. Zapominalscy czytelnicy Książnicy Płockiej mogą mieć poważne kłopoty.

W ostatnich latach zmiana przepisów zmotywowała część bibliotekarzy po sięgnięcie po nowe technologie, jak monitorowanie wypożyczeń i wysyłanie przypomnień poprzez wiadomości SMS czy email. Co jednak zrobić z czytelnikami, którzy uporczywie powstrzymują się przed zwrotem.





Kiedy przedawniają się kary za nieoddanie książki do biblioteki?

Księgarnia będzie wpisywać do KRD

źródło: IAR

Jeszcze całkiem niedawno osoby, które zapomniał zwrócić pożyczoną książkę do biblioteki, mogły zostać ukarane za to nawet 10 lat po jej wypożyczeniu. W 2018 roku zmieniono przepisy, skracając ten okres do 6 lat.Po zdecydowane środki sięga jedna z płockich bibliotek, dając „ostatnią szansę” czytelnikom.– Jeśli nie zwrócą w terminie wypożyczonych książek, będą– mówi dyrektor Książnicy Płockiej Joanna Banasiak. Jak wyjaśnia, to jest jedna z ostatnich okazji, żeby można było oddać książki bez konsekwencji, ponieważ biblioteka jest na etapie konstruowania umowy z Krajowym Rejestrem Dłużników.Banasiak dodaje, że widniejąc w tym rejestrze nie można wziąć między innymi kredytu albo samochodu w leasing.Przetrzymujący książki będą mogli być wpisywani doprawdopodobnie już w czerwcu. Zapominalscy czytelnicy mogą bez konsekwencji zwrócić wypożyczone pozycje podczas Nocy Muzeów w Książnicy Płockiej. Wpis do KRD oznacza, że np. w sklepie system może odmówić sprzedaży ratalnej.