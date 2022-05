Rosjanka deportowana z Bali. Pozowała nago pod świętym drzewem

Pomysł, by zrobić sobie rozbieraną sesję pod 700-letnim drzewem figowym w kompleksie świątynnym Bakbakan na Bali, okazał się dla Aliny Fazlejewy brzemienny w skutkach. Rosyjska influencerka, która opublikowała jedno ze zrobionych tam zdjęć na Instagramie, została wraz z mężem wydalona z Bali i przez najbliższe pół roku nie ma prawa wjazdu do Indonezji. W ramach kary musiała też odprawić rytuał przebłagalny za sprofanowanie świętego drzewa.

Stare drzewa są przez mieszkańców Bali uważane za święte. Poczuli się urażeni zachowaniem Rosjanki, która 1 maja opublikowała w mediach społecznościowych swoje nagie zdjęcie zrobione na tle 700-letniego drzewa.



Chociaż Alina Fazlejewa usunęła fotografię,została z mężem Andriejem deportowana z wyspy. Przez najbliższe pół roku oboje nie zostaną wpuszczeni na terytorium Indonezji.



O nałożonej na influencerkę i jej męża karze opowiedział na konferencji rasowej w Denpasar szef balijskiego departamentu ds. imigracji. Poinformował, że zachowanie turystów naruszało porządek publiczny i lekceważyło miejscowe obyczaje, dlatego nałożono na nich tak dotkliwą karę.



Dodał, że przed wylotem do Rosji małżonkowie przeprosili za swój wybryk. 6 maja zgodnie z miejscowym zwyczajem odprawili rytuał przebłagalny w wiosce Tua.

Rzeczywiście, jeszcze tego samego dnia Alina Fazlejewa zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym wraz z mężem odprawiają rytuał przebłagalny. Napisała (w języku indonezyjskim), że żałuje swojego zachowania, nie miała zamiaru nikogo obrazić i jest mocno zakłopotana. A w kolejnym wpisie ostrzegła innych turystów.

„Chcę wam powiedzieć, abyście nie powtórzyli tego błędu. Na Bali jest wiele świętych miejsc i nie wszystkie są oznaczone tabliczkami, jak to było w moim przypadku. Jest bardzo ważne, aby traktować te miejsca i tradycje z szacunkiem. Warto najpierw dowiedzieć się, czy w danym miejscu można robić zdjęcia lub filmy. Kocham Bali całym sercem i jeszcze raz przepraszam wszystkich mieszkańców Bali i proszę o wybaczenie” – napisała.



Jak podaje AFP, każdego roku z Bali deportowanych jest około 200 osób, najczęściej za znieważanie lokalnych zwyczajów lub lekceważenie środków bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.





Alina Fazleeva, who has thousands of followers on Instagram, posed naked on a 700-year-old banyan tree at a temple in Tabanan district.#MalaysiaNow #News #FlashNews #Bali #Russians #nudephotos https://t.co/4HdDqxZO9N