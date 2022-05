Rosja oczekiwała od Tuska bierności ws. Nord Stream. Jest dokument

Upubliczniona notatka z 2008 r. potwierdza, że Rosjanie oczekiwali od Donalda Tuska, iż nie będzie przeciwstawiał się na forum UE budowie Gazociągu Północnego. Co ciekawe, w tym samym roku Waldemar Pawlak chwalił się, że odchodzi od polityki PiS ws. krytyki Nord Stream i umożliwia rozwój kontrowersyjnego projektu. Taki stan trwał latami. Jeszcze w 2015 r. Radosław Sikorski kpił z liderów Prawa i Sprawiedliwości, że nie przyłączyli się do budowy gazociągu z Władimirem Putinem.

Dziennikarz Michał Rachoń w programie „Jedziemy” opublikował kolejny fragment odtajnionej notatki polskich służb wojskowych z ambasady w Moskwie. Wojskowi dyplomaci pisali w 2008 r., że Rosjanie oczekiwali od polskiego rządu bierności ws. Nord Stream.



Chodziło o to, by niemiecko-rosyjski projekt, niekorzystny dla Polski, Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich, mógł być bez przeszkód realizowany.



„Strona rosyjska powinna w tym względzie przedłożyć określone oficjalne gwarancje, że Gazociąg Północny nie jest projektem przeciwko interesom Polski oraz ponownie zaprosić ją do udziału w tym projekcie” – pisano w dokumencie.



Co ciekawe, już w 2006 r. sekretarz stanu Kancelarii Premiera Ryszard Schnepf rozstał się z rządem PiS, bo prezentował koncepcję przyłączenia się Polski do budowy Gazociągu Północnego. Politycy PO podkreślali wówczas, że „niemieckie propozycje przyłączenia się do gazowego projektu są przez polski rząd odrzucane z powodów całkowicie niezrozumiałych”. Zupełnie innego zdania był Lech Kaczyński, który sprzeciwiał się uzależnianiu od rosyjskich surowców.

Pawlak murem za współpracą z Rosją

Mimo upływu lat gazociąg dalej dzielił polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej i PSL.

Gdy Rosja i Niemcy forsowały położenie rury z gazem po dnie Morza Bałtyckiego, Waldemar Pawlak przekonywał, że reżim Władimira Putina powinien wysyłać niebieskie paliwo przez kraje bałtyckie i Polskę.



– Tak będzie dużo taniej – mówił ówczesny wicepremier i minister gospodarki.



Jednocześnie krytykował PiS za... sprzeciw wobec Nord Stream. – Poprzednio strona polska prezentowała bardzo wyraźną, krytyczną i bardzo jednoznacznie przeciwną temu projektowi postawę. Nasz rząd podjął takie działania, aby stworzyć możliwości dla projektu alternatywnego – mówił Pawlak.



Sikorski: PiS sprzeciwiał się Nord Stream

Czołowi politycy PO latami wypominali przedstawicielom PiS, że nie weszli w interesy z Władimirem Putinem. Jeszcze w 2015 r. ówczesny szef MSZ Radosław Sikorski pisał: „Sprzeciw rządu PiS wobec Nord Stream był.gdy jasnym się stało, że nie potrafimy go zatrzymać”.Zaznaczał, że mogliśmy uzyskać miejsce w zarządzie i przebieg rurociągu po naszym terytorium.– żalił się w mediach społecznościowych Sikorski.