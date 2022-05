Rosyjski superczołg Przełom zniszczony. Jest nagranie

Żołnierze ukraińskiej obrony terytorialnej zniszczyli pod Charkowem rosyjski czołg T-90M Przełom za pomocą szwedzkiego granatnika Carl Gustav – poinformowała agencja informacyjna Ukrinform powołując się na dziennikarza Andrija Czaplienkę.

Raport: Wojna na Ukrainie



Dziennikarz udostępnił na Telegramie zdjęcia i nagranie, na których widać zniszczony przez siły zbrojne Ukrainy rosyjski czołg nowej generacji T-90M Przełom. Czaplienko podaje, że koszt produkcji takiego czołgu to około 4,5 mln dolarów.



Żołnierze 127. Brygady Obrony Terytorialnej zniszczyli rosyjski T-90M za pomocą szwedzkiego granatnika Carl Gustav, który produkowany jest w różnych modyfikacjach od końca lat 40. Zdaniem dziennikarza Rosjanie rzucają do boju to, co najlepsze. Mimo to rosyjskie cele są podatne „na stosunkowo proste uzbrojenie piechoty”.



Jak podawał we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, od początku wojny Rosjanie stracili m.in. 1170 czołgów.





Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new ����T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx