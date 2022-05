Ciała rosyjskich żołnierzy tysiącami zwożone są na wysypiska

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała na Telegramie o przechwyceniu rozmowy o składowaniu tysięcy ciał pod gołym niebem. Zwłoki według służb zrzucane są na zaimprowizowane wysypiska, gdzie tzw. ładunku 200, jak Rosjanie określają ciała zabitych żołnierzy, jest tak dużo, że stosy ciał sięgają dwóch metrów wysokości.

WOJNA NA UKRAINIE



Oficjalnie zabici w wojnie uważani są za „zaginionych bez wieści” – informuje służba.



– To nie kostnica, to wysypisko. Ogromne pole czy coś takiego... Poligon, nie poligon. Ogrodzone, odgrodzone, nikogo nie wpuszczają. Tysiącami ich przywożą. Stos na wysokość człowieka – mówi w przechwyconej rozmowie telefonicznej z żoną okupant z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.



Według jego słów wysypisko to znajduje się bardzo blisko Doniecka. Ochrona obiektu zarabia ogromne pieniądze, pomagając znaleźć krewnym szczątki swoich bliskich.



„Żołnierz” DRL dowiedział się o tym, gdy jego znajoma znalazła tam ciało brata. Tak więc rodzice, żony i krewni okupantów powinni się zastanowić – czy są gotowi, by ciała ich bliskich zostały rozszarpane przez psy albo zgniły na poligonie pod gołym niebem. A może powinni zrobić wszystko, co się da, by w ogóle nie szli na tę wojnę? – czytamy we wpisie zamieszczonym przez SBU.