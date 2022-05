Pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Premier Morawiecki przedstawił szczegóły

Osiem miesięcy wakacji kredytowych, fundusz wsparcia kredytobiorców i zmiana WIBOR-u – to założenia pakietu wsparcia dla kredytobiorców, który przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział, że rząd rozszerza tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców. – Działania, które chcemy przeprowadzić szybko, mają pomóc w spłacie kredytów, co jest bolączką ok. 2 mln rodzin – powiedział. Dodał, że projekt ustawy, która ma wesprzeć Polaków w spłacie kredytów hipotecznych, to „wyciągnięcie ręki” do tej części społeczeństwa.



– Wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i cztery miesiące w przyszłym roku. Łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Poza tym udzielimy pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej i zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który obecnie opiewa na 600 mln zł, wzrośnie do 2 mld zł i to jest pula do wykorzystania już w tym roku, a na kolejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie sektor bankowy – powiedział premier.





Kredyt - zmiana wskaźniku WIBOR

Morawiecki zapowiedział też zmiany, dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych.– Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką – jeśli sektora bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc.– stwierdził premier.Zapowiedział także zmiany, dotyczące oprocentowania depozytów. – Zaproponuję nowe rozwiązania w zakresie oszczędzania. Powinny być one oferowane Polakom przez sektor finansowy – powiedział. Dodał także, że nowe rozwiązania będą dotyczyć także Ministerstwa Finansów, które obecnie oferuje obligacje oszczędnościowe. – W najbliższym czasie zaproponujemy nowe rozwiązania – powiedział Morawiecki.