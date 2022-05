Donald Tusk opiera się na fake newsie, którego nawet TVN24 zdementował

Zbigniew Ziobro jest droższy niż czereśnie – mówi lider PO Donald Tusk i nawiązuje do krążącego w sieci zdjęcia, na którym widać, że czereśnie kosztują 260 zł za kg. Jak informował TVN24, jeden z użytkowników, który udostępnił zdjęcie, poinformował, że „dostał je od znajomego na Facebooku, lecz nie wie, kto je zrobił”, zaś „jego wpis był żartem”.

Media społecznościowe obiegło w ostatnich dniach zdjęcie z czereśniami sprzedawanymi rzekomo w cenie 260 zł za kilogram. Do cen czereśni w Polsce nawiązał lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. I skrytykował szefa Solidarnej Polski.



– Minister Zbigniew Ziobro, prawdopodobnie najdroższy minister świata, droższy nawet niż czereśnie – mówił Tusk; w jego opinii Ziobro „blokuje te ponad 700 mld zł środków europejskich, które wciąż czekają na Polskę”.



Polityk przekazał, że w środę w Sejmie złoży wotum nieufności wobec ministra Ziobry.



Szef portalu tvp.info Samuel Pereira odnosząc się do wystąpienia Tuska pyta: „Dlaczego opiera Pan swój przekaz na fejku, którego nawet TVN24 zdementował, a autor się wyparł?”.

Dlaczego opiera Pan swój przekaz na fejku, którego nawet TVN24 zdementował, a autor się wyparł? pic.twitter.com/gXnsJ6XIhv — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 10, 2022

źródło: portal tvp.info

Jak informował TVN24, pracownicy stacji nie zdołali ustalić, gdzie i kiedy zostało zrobione zdjęcie z czereśniami po 260 zł za kg.„Użytkownik, którego wpis z tym zdjęciem stał się najpopularniejszy, poinformował nas, że to nie on jest autorem – dostał je od znajomego na Facebooku. Lecz też nie wie, kto je zrobił. Wyjaśnił, że jego wpis był żartem i że wiadomo, iż są to importowane czereśnie” – podaje Konkret24.Ekspert rynku hurtowego Maciej Kmera w rozmowie ze stacją wskazuje, że są to niemal na pewno czereśnie z Hiszpanii. Zaznacza, że na polskie czereśnie jest jeszcze za wcześnie, ponieważ dopiero kwitną.– Dla mnie ta cena jest chora, poza wszelką krytyką. Ja bym sprzedawał za dużo mniej. Im droższy towar, tym powinien być sprzedawany z mniejszą marżą, by był sprzedawalny – powiedział.Zauważył, że na giełdzie w Broniszach tydzień temu pojawiły się hiszpańskie czereśnie, które w hurcie kosztują 60-90 zł za kilogram.