Szefowa niemieckiej dyplomacji w Buczy. Pierwsza taka wizyta od początku wojny

Do Buczy przyjechała niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. W planie ma też spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Baerbock jest pierwszą członkinią rządu Niemiec, który udał się do Kijowa, od rosyjskiego ataku 24 lutego – zwraca uwagę „Tagesschau”.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Pierwszym punktem wizyty Baerbock była Bucza, miejsce rosyjskich zbrodni na ludności cywilnej. Towarzyszyła jej prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.



Po południu w Kijowie ma odbyć się spotkanie Baerbock z Dmytro Kułebą.



Minister zapowiedziała też ponowne otwarcie ambasady niemieckiej w Kijowie. Ostatni pracownicy ambasady wyjechali 25 lutego do Polski i kontynuowali pracę częściowo stamtąd, a częściowo z Berlina – przypomina agencja Dpa.





Zobacz także: Niemiecka minister o broni dla Ukrainy: Nie ma żadnego tabu

Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock has arrived in Ukraine and has visited Bucha.



This is the first visit to Ukraine by a member of the German government since the beginning of the war.

Via @dw_politics pic.twitter.com/1KPp2AsiCM