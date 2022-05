Coraz więcej martwych dzików w Rzymie. Zagrożenie pandemią

W Rzymie rośnie liczba dzików, które przypuszczalnie zaraziły się afrykańskim pomorem świń. Chodzi o dwa nowe przypadki odnotowane na tym samym terenie rezerwatu Insugherata, gdzie 5 maja natrafiono na pierwsze martwe zwierzę zakażone ASF. Poinformował o tym departament zdrowia Regionu Lacjum.

„Wstępne wyniki analiz próbek pobranych od dzików wskazują, że bardzo prawdopodobne jest wystąpienie dwóch kolejnych przypadków z wynikiem pozytywnym spośród 16 pobranych próbek” – podał regionalny departament. Jak wskazano, „przypadki te dotyczą tego samego obszaru co przypadek zero. Próbki zostaną przesłane do Instytutu Zooprofilaktyki w Perugii w celu ostatecznego potwierdzenia”.



Pierwszego padłego dzika zakażonego afrykańskim pomorem świń znaleziono na terenie rzymskiego rezerwatu przyrody Insugherata na północ od Watykanu.



W związku z tym przewodniczący regionu Lacjum Nicola Zingaretti podpisał rozporządzenie, w którym wyznaczono tymczasowy obszar objęty chorobą oraz surowe restrykcje i zakazy w celu zablokowania pandemii. Zalecono m.in. ogrodzenie pojemników na śmieci. Pozostaje jednak nadal problem z terminowym usuwaniem odpadów z kontenerów w stolicy Włoch. Pojemniki na śmieci pozostają wypełnione przez wiele dni, co powoduje, że dziki i inne zwierzęta zbliżają się do odpadów w okolicach miasta, a nawet w centralnych dzielnicach. Pojawiają się wszędzie – w parkach, na ulicach, na trawnikach





Zobacz także: Nowe unijne wymogi związane z afrykańskim pomorem świń

#wieszwiecej Polub nas

Piazza Igea, ore 22.30, di fronte alla principale farmacia di Roma Nord: l'area giochi per bambini invasa dai cinghiali, rifiuti sparsi ovunque. Questa è la realtà mentre sui giornali si parla di presunte recinzioni intorno ai cassonetti. Le istituzioni che aspettano ancora? pic.twitter.com/hXrgqXiJeV — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) May 10, 2022

Due nuovi casi di peste suina tra i cinghiali a Roma, analisi su 14 carcasse. «Via agli abbattimenti» https://t.co/jDdLJxCZdt — Corriere della Sera (@Corriere) May 9, 2022

Roma, a smaltire i rifiuti ci pensano i cinghiali. pic.twitter.com/WnhmgGaGU4 — Sostengoi40esonoEx5�� (@sostengoi40) May 9, 2022

źródło: ANSA, Corriere della Sera

Regionalny departament zdrowia zalecił, by „kontynuować wszystkie czynności przewidziane w rozporządzeniu regionalnym”, czyli m.in. badanie podejrzanych zwierząt i trucheł oraz ich bezpieczne usuwanie. Zwrócono się też do włoskiego MZ, by testy były wysyłane także „do Instytutu Zooprofilaktyki w Lacjum i Toskanii, aby skrócić termin czekania na wyniki”.Jak poinformowała włoska agencja ANSA, w rejonach Rzymu, gdzie obecność tych zwierząt była częstsza, zainstalowano sieci zabezpieczające przed dzikami.Włoskie media podały też, że wcześniej w maju dzik ugryzł kobietę w rzymskiej dzielnicy Parioli.