MJN: Kuba Wojewódzki stanie przed sądem

Kuba Wojewódzki stanie przed sądem za jazdę 250 km/h – poinformowało na Twitterze stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Kilka miesięcy temu gwiazdor TVN pochwalił się w mediach społecznościowych, że jechał samochodem, który przekroczył dozwoloną prędkość o 130 km/godz.

W połowie kwietnia 2021 roku Wojewódzki zamieścił na Instagramie kilka zdjęć: m.in. samochodu ferrari i prędkościomierza wskazującego 250 km/godz. Pod zdjęciem prezenter TVN dodał podpis: „Obiecałem w domu, że będę szybko” – sugerujący, że podróżował samochodem.



„Bycie celebrytą nie zapewnia bezkarności. Jazda 250 km/h to szukanie nieszczęścia. Popularność nie usprawiedliwia takiej bezmyślności. Mam nadzieję, że policja ukróci piractwo drogowe” – pisał wtedy wiceminister resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.



Stołeczna policja informowała wówczas, że sprawa jest badana. – Wszczęto czynności sprawdzające w związku z możliwością popełniania przestępstwa. 250 km/h na drodze to nie zabawa, to zaproszenie do tragedii – podawał rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Celebryci nie mogą stać ponad prawem

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przekazało we wtorek, że „Kuba Wojewódzki stanie przed sądem za jazdę 250 km/h!”. – Wysłaliśmy to zdjęcie na policję, ponieważ 250 km/h to jest przekroczenie prędkości ponad dwukrotne w tym miejscu, w którym jechał. Prędkość dozwolona wynosiła tam 110 km/h. Wysłaliśmy to zawiadomienie, bo nie zgadzamy się na promowanie czy też chwalenie się zachowaniem, z powodu którego giną ludzie na polskich drogach, a przekroczenie prędkości jest tego głównym powodem – powiedziała Barbara Jędrzejczyk z MJN.Jak zaznaczył Jan Mencwel, po roku stowarzyszenie otrzymało pismo z policji informujące o skierowaniu sprawy do sądu przeciwko Kubie Wojewódzkiemu, w sprawie przekroczenia prędkości o 140 km/h.– Cieszymy się, że policja nie zignorowała tego, że Kuba Wojewódzki sam chwali się drastycznym łamaniem przepisów, które może skutkować śmiercią jego albo innych niewinnych osób wokół. Uważamy, że celebryci nie mogą stać ponad prawem.Mencwel zaznaczył, że w przypadku Kuby Wojewódzkiego i jego wpisu, nie tylko chodzi o złamanie przepisów, ale również wysoką szkodliwość społeczną. – Publikując takie zdjęcia, Kuba Wojewódzki tak naprawdę zachęca innych do organizowania sobie wyścigów po ulicach. Do zabijania – bo prędkość zabija – przekazał. Dodał też, że stowarzyszenie będzie wnioskować, aby sąd nałożył najwyższą możliwą grzywnę, czyli 30 tysięcy złotych, za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.