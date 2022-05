Były minister zabity na Ukrainie. „Człowiek Kremla”

Dawyd Żwanija, ukraiński polityk gruzińskiego pochodzenia, nazywany przez media „człowiekiem Kremla”, zginął wskutek ostrzału w Zaporożu – poinformowała agencja informacyjna Unian powołując się na doradcę ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Antona Heraszczenko.

Raport: Wojna na Ukrainie



Jak podaje agencja Unian, do tego zdarzenia doszło podczas ostrzału artyleryjskiego w pobliżu kontrolowanego przez Rosjan punktu kontrolnego Nowopokrowka w obwodzie zaporoskim.



Doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko przekazał, że Żwanija był wysłannikiem Rosatomu na okupowanych przez Rosjan ukraińskich terenach.



„Wiadomo, że Żwanija miał obywatelstwo rosyjskie i był nieoficjalnym przedstawicielem Rosatomu. W tej historii jest więcej pytań niż odpowiedzi, zwłaszcza to, co zrobił w »szarej strefie«…” – napisał na Telegramie Heraszczenko.







Żwanija urodził się w Gruzji. W 1991 roku osiedlił się na Ukrainie. W latach 2002–2005 był deputowanym do Rady Najwyższej z Bloku Nasza Ukraina. W 2004 należał do głównych sponsorów pomarańczowej rewolucji.



Od lutego do września 2005 r. był ministrem ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w rządzie Julii Tymoszenko. W 2006 uzyskał ponownie mandat poselski. Został wybrany do ukraińskiego parlamentu także w 2012 r. Zasiadał we frakcji Partii Regionów, w 2014 r. dołączył do Bloku Petra Poroszenki.