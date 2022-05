UE blokuje KPO dla Polski. Kempa: To działanie obliczone na obalenie rządu

Europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa powiedziała, że Polska nie powinna godzić się na szantaż Unii Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W Polskim Radiu 24 mówiła o odblokowaniu dla Polski pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.

Zdaniem Kempy jeśli nie dostaniemy tych pieniędzy, to nie powinniśmy też spłacać zadłużenia, które Unia zaciągnęła na Fundusz Odbudowy.



– KPO jest umową międzynarodową i ona wiąże również drugą stronę – oceniła Kempa.



– Jeżeli nie otrzymaliśmy środków, to dlaczego mamy za innych te środki spłacać? Myślę, że powinniśmy je otrzymać. Ale nie drogą szantażu, bo to, co teraz się odbywa, to zwykły szantaż – stwierdziła europosłanka.





Pomoc UE a ukraińscy uchodźcy

Odniosła się ona też do kwestii pomocy UE dla uchodźców z Ukrainy. Zwróciła uwagę na „brak konkretnych instrumentów, które powinny być już stworzone, a które mają pomóc uchodźcom”.Unia Europejska przyjęła już budżet, więc nie może w ciągu roku wyznaczać pieniędzy na dodatkowe sprawy, ale ma rezerwy, z których mogłaby wypłacać środki na pomoc uchodźcom. Dla przypomnienia w 2015 r. pieniądze były przeznaczane na wsparcie migrantów ekonomicznych.

– Nie tylko nie są uruchamiane rezerwy finansowe, ale przede wszystkim nie są tworzone nowe instrumenty, bo te można tworzyć niezależnie od tego, jaka jest formuła budżetu; można powołać nowe instrumenty, na które mogą wpłacać kraje UE obok budżetu – wskazała polityk Solidarnej Polski.

Jak przypomniała, takbyło przy okazji kryzysu migracyjnego w Turcji w związku z wojną w Syrii. – Pomagaliśmy przy kryzysie uchodźczym i robiło to wiele państw. Również dopraszano państwa bogate do stołu w ramach tzw. szczytów syryjskich – przypomniała.



– Można było zrobić kalkę ws. kryzysu ukraińskiego. Zrobiono podobny szczyt, ale w sprawie odbudowy Ukrainy – dodała.



Kempa wskazała, że wstrzymywanie wypłacania pieniędzy dla Polski i nieudzielanie wsparcia dla uchodźców mają prowadzić do zmian w polskim rządzie.



– Myślę, że to kwestia związana wyłącznie z działaniem Unii Europejskiej obliczonym na to (…), że rząd Polski sobie nie poradzi, po prostu na obalenie rządu polskiego. Myślę, że to jest główne działanie związane z tym, że w Polsce rządzą rządy konserwatywne – powiedziała Kempa.

źródło: IAR, polskieradio24.pl

– Próba przywrócenia przez kolegów z EPP ich rządów, rządów Platformy Obywatelskiej lub ewentualnie wespół z jakimś koalicjantem – liberałem bądź socjalistą. To im się marzy. Uważają, że dopóki są– dodała europoseł.