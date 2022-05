Groźny przestępca uciekł z funkcjonariuszką. Kobieta nie żyje

Głośny pościg za odsiadującym 75 lat Casey'em White'em i zastępczynią dyrektora zakładu karnego Vicky White, która pomogła mu zbiec, zakończony. Kobieta z raną postrzałową trafiła do szpitala, gdzie wkrótce zmarła.

Do ucieczki doszło 29 kwietnia w hrabstwie Lauderdale w Alabamie. 38–letni Casey (skazany m.in. za usiłowanie zabójstwa i rabunek) i 56–letnia Vicky (nie są spokrewnieni mimo tego samego nazwiska), których łączy, jak to określają amerykańskie media, romantyczna relacja, uciekają z więzienia. A w zasadzie ucieka on, bo ona pracuje tam ostatni dzień.



Według CNN zastępczyni dyrektora zakładu karnego uwolniła mężczyznę w trakcie przewożenia go z zakładu karnego we Florence (Alabama) do sądu w celu oceny jego zdrowia psychicznego. Później radiowóz, którym jechali, znaleziono na terenie centrum handlowego, oboje przesiedli się do innego samochodu i zniknęli. Okazało się też, że tego dnia nie zaplanowano żadnego przesłuchania Casey'a White'a w sądzie.



Zdarzenie miało miejsce w trakcie ostatniego dnia Vicky White w pracy przed jej przejściem na emeryturę. Według BBC niedawno sprzedała swój dom i powiedziała kolegom, że planuje spędzić więcej czasu na plaży...





„Nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego”

źródło: PAP, bbc

Po 10 dniach obławy, 9 maja, szeryf hrabstwa Lauderdale Rick Singleton przyznał, że pojazd, którym uciekała para, rozbił się w miejscowości w Evansville (w stanie Indiana), a więzień się poddał– oświadczył funkcjonariusz policji w relacji CNN.Lokalne amerykańskie media cytują też szeryfa hrabstwa Vanderburgh Dave'a Weddinga, który powiedział, żeKobieta trafiła do szpitala z raną postrzałową, gdzie wkrótce zmarła.