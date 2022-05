50 mln zł dotacji na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych

50 mln zł wsparcia otrzymają rodzinne ogrody działkowe; środki mają zostać przeznaczone m.in. na zwiększenie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas, zanieczyszczenie powietrza – poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister mówił o projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.



– To pierwszy program, który wpisuje się w oczekiwania samych działkowców. To przecież program, który wyniknął bezpośrednio z tego, że działkowcy zainterweniowali, że warto byłoby pobudzić taką potrzebę rozbudowy właśnie terenów zielonych, które często w miastach są zielonymi płucami, które są m.in. miejscem do spotkań – powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Puda.





Unijne wsparcie dla ogródków działkowych

źródło: PAP, TVP INFO

Jak poinformował minister, rodzinne ogrody działkowe otrzymają 50 mln zł unijnego wsparcia na zwiększenie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza.– Na ten cel przeznaczamy 50 mln zł. To kwota do dyspozycji wszystkich, którzy korzystają na co dzień z ogródków działkowych. Będą mogli te środki wykorzystać na przede wszystkimmówię tu o możliwości rozbudowy w ramach ogródków działkowych np. przez zielone dachy czy tarasy, przygotowanie instalacji do zwiększania retencji wody – tłumaczył Puda.Pieniądze mają pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20.Jak podkreślił obecny na konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, program umożliwi poprawę infrastruktury ogródków działkowych, wodociągowej czy drogowej, a także wesprze uprawy żywności na własne potrzeby.– Ta mała infrastruktura będzie służyła temu, aby wszyscy mieli możliwość rekreacji, dobrego, godnego wypoczynku, ale też produkcji żywności na własne potrzeby – powiedział Kowalczyk. Podał, że operacyjną stroną wdrożenia programu zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.