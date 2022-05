Kompromitacja Towarzystwa Dziennikarskiego. Co zrobią z pieniędzmi?

Towarzystwo Dziennikarskie przekonywało, że w wielu polskich miastach pracownicy Polska Press, po zakończeniu współpracy z grupą wydawniczą, mają problemy finansowe. Uruchomiono więc zbiórkę i zebrano 35 tys. zł. Okazało się, że stowarzyszenie nie znalazło jednak nikogo, komu mogłoby przekazać te pieniądze. Kwota została więc skierowana na inne inicjatywy.

Polska Press poinformowała w marcu 2021 r., że podpisana została umowa kupna spółki przez PKN Orlen. Oznacza to, że koncern stał się formalnym właścicielem Polska Press, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Orlen.



Na początku lutego 2021 r. na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen zgodził się Prezes UOKiK.



Gdy na części stanowisk w Polska Press doszło do zmian, Towarzystwo Dziennikarskie na czele z Sewerynem Blumsztajnem ogłosiło inicjatywę utworzenia Funduszu Solidarności Dziennikarskiej. O wpłaty apelowały m.in. „Polityka” i „Gazeta Wyborcza”. „Prosimy o wsparcie dziennikarzy i redaktorów zwalnianych z pracy” – podkreślano.



W sumie udało się zebrać 35 tys. zł.



Teraz portal press.pl przekazał, że projekt okazał się porażką. – Nie przeznaczyliśmy pieniędzy z funduszu na dziennikarzy z Polska Press, gdyż nie mieliśmy zgłoszeń z prośbą o pomoc. W porozumieniu z częścią darczyńców postanowiliśmy przekazać pieniądze na inne cele – tłumaczy cytowana Danuta Stołecka z Towarzystwa Dziennikarskiego.

– Na podstawowy cel nie wydaliśmy ani grosza, ale na szczęście w regulaminie mieliśmy możliwość finansowania innych sytuacji, które mają znamiona represji wobec dziennikarzy – tłumaczył Seweryn Blumsztajn.





„Komiczne”

Sprawa została już oceniona w sieci jako kompromitacja. „To towarzystwo jest jednak komiczne” – napisał na Twitterze Joanna Lichocka, posłanka PiS zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych.Zobacz także: Rzeczniczka MSZ Rosji reaguje na incydent. Kto oblał ambasadora? „Zbierali pieniądze dla »ofiar« rzekomych »czystek« w Polska Press. Nawet coś zebrali. Ale nie przekazali ani grosza, bo... nie było chętnych.– dopytywała.

Krótki ale wymowny komentarz zamieściła też w sieci Dorota Kania, red. naczelna Polska Press. „Nie było zainteresowanych” – napisała udostępniając artykuł o wpadce Towarzystwa Dziennikarskiego.





Pół tysiąca portali

Grupa Orlen informowała w 2021 r., że złożyła ofertę zakupu wydawnictwa Polska Press, bo dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników „Dziennika Bałtyckiego”, „Polska The Times”, czy „Dziennika Polskiego” orazWydawnictwo jest również właścicielem 500 portali internetowych. Według Orlenu, Polska Press toktóry w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł, co pozwoli na rozwinięcie kolejnego ważnego projektu biznesowego.