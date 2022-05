Makabryczne odkrycie w mieście Izium. Znaleziono ciała 44 cywilów

W mieście Izium w obwodzie charkowskim pod gruzami zniszczonego przez Rosjan na początku marca pięciopiętrowego budynku odnaleziono ciała 44 cywilów – poinformował szef lokalnej administracji państwowej Ołeh Syniehubow. „To kolejna straszna zbrodnia wojenna rosyjskich okupantów na ludności cywilnej!” – podkreślił.

Raport: Wojna na Ukrainie

Bodies of 44 civilians found under ruins of building destroyed by russians in #Izium, - head of #Kharkiv regional administration.

Further evidence for the International Criminal Court. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/ZMIkZ6swDK