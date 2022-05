Piłkarze FC Porto podziękowali w Fatimie za zdobycie mistrzostwa kraju

Zespół FC Porto udał się w niedzielę do sanktuarium w Fatimie, w środkowej Portugalii, aby podziękować za zdobycie tytułu mistrza tego kraju w piłce nożnej. Jak potwierdziła dyrekcja portugalskiego klubu, wizyta w popularnym na całym świecie miejscu kultu maryjnego odbyła się w drodze do Porto z Lizbony, gdzie podopieczni trenera Sérgio Conceição pokonali w sobotni wieczór Benficę Lizbona 1:0.

Dziennik „O Jogo” podał, że w kilka godzin po pokonaniu stołecznego klubu i zapewnieniu sobie 30. w historii tytułu mistrza ligi Portugalii autokar wiozący piłkarzy do Porto przybył do Fatimy, gdzie delegacja sztabu szkoleniowego, piłkarzy oraz władz klubu udała się do Kapliczki Objawień.



Wśród osób, które podziękowały Opatrzności za triumf w sezonie 2021-22 był m.in. szkoleniowiec portugalskiej drużyny, a także piłkarz Rúben Semedo.



Wizyty zawodników i trenerów z Portugalii w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie po zdobyciu trofeów nie należą do rzadkości. W przeszłości za wygrane tytuły dziękowali tam m.in. obrońca Benfiki Lizbona i reprezentacji Portugalii André Almeida, a także były szkoleniowiec FC Porto Vítor Pereira. Pierwszy udał się tam w pielgrzymce rowerowej, drugi peregrynował pieszo.