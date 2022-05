Zamieszki na Sri Lance. Są zabici, płoną domy [WIDEO]

Co najmniej pięć osób zginęło w poniedziałek w wyniku przemocy na Sri Lance. Płoną też prywatne domy i biura członków rządzącej partii. Starcia wybuchły po konfrontacji uzbrojonych zwolenników władzy z antyrządowymi demonstrantami.

Wśród zabitych jest członek parlamentu Amarakeerthi Athukorala. Jak informują miejscowe media, polityk otworzył ogień do tłumu, który otoczył go w miejscowości niedaleko Kolombo. Athukorala miał zastrzelić co najmniej jedną osobę, a następnie zginął razem z ochroniarzem w niepotwierdzonych dotąd okolicznościach.



Mimo obowiązującego stanu wyjątkowego i godziny policyjnej do ataków na domy należące do członków rządzącej partii i ich samych doszło w całym kraju.



Wcześniej w poniedziałek blisko 150 osób zostało rannych, gdy zwolennicy rządu kijami i pałkami zaatakowali osoby, które od wielu tygodni pokojowo protestowały w administracyjnej dzielnicy Kolombo.





Update: MP Mahipala Herath’s residence in Kegalle set on fire. pic.twitter.com/8JhEfE7SW2 — DailyMirror (@Dailymirror_SL) May 9, 2022

Po południu podpalone zostały prywatne domy kilku ministrów, członków parlamentu i burmistrza miasta Moratuwa w pobliżu Kolombo. Spłonął także hotel, którego właścicielem jest osoba powiązana z rządzącą Sri Lanką rodziną Rajapaksów.Tłum dotarł także do leżącej na prowincjonalnym południu rodzinnej wsi Rajapaksów, gdzie zniszczone zostało ich prywatne muzeum i pomniki rodziców prezydenta i premiera. W poniedziałek do dymisji został zmuszony premier Mahinda Rajapaksa. Na stanowisku prezydenta pozostaje jego brat, Gotabaya.