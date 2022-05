Putin jest chory? Siedział przykryty kocykiem

Amerykański i brytyjski wywiad twierdzą, że Władimir Putin jest chory. Komentatorzy sugerują nowotwór, chorobę Parkinsona, a jeszcze inni – chorobę psychiczną. Oliwy do ognia dolało teraz zachowanie samego Rosjanina. Podczas Parady Zwycięstwa 9 maja Putin siedział z kocem wokół nóg i wydawał się kuleć.

Eksperci od lat byli podzieleni ws. Władimira Putina. Część uważała go za wyrachowanego polityka i stratega, a inni – za szalonego i schorowanego despotę. Gdy świat obiegły obrazki klęski rosyjskich wojsk pod Kijowem, do głosu doszli głównie zwolennicy tej drugiej teorii.



Spekulacje narosły dodatkowo w poniedziałek, po Paradzie Zwycięstwa w Moskwie.



Putin mało się ruszał, a gdy wstał, przemieszczał się dość wolno. Machał tylko lewą ręką i nią też składał kwiaty.



Gdy 69-latek siedział wśród rosyjskich wojskowych, wiekowi weterani II wojny światowej byli ubrani jedynie w mundury, a Putin przykrył sobie nogi kocem.



– Nie jestem medykiem, ale myślę, że Putin cierpi na liczne schorzenia fizyczne – mówi cytowany przez „Daily Mail” były agent KGB Borys Karpiczkow.

Z kolei były dyplomata i admirał Royal Navy sir Tony Brenton stwierdził w rozmowie z „The Sun”, że zdjęcia Putina w kocu to „interesujący szczegół”. Podkreślił, że z powodu epidemii koronawirusa rosyjski przywódca przez dwa lata był izolowany „od świata”, a teraz ponownie musi wrócić do aktywności i zacząć pokazywać się publicznie.



Przypomniał opinie zachodnich urzędników, którzy w ostatnim czasie rozmawiali z Putinem. Wszyscy stwierdzili, że wypowiedzi Rosjanina były mniej spójne niż dawniej, a polityk wydawał się mieć mniej energii.



