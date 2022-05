KE ma pomysł, jak pokryć 3-miesięczne potrzeby Ukrainy. Wkrótce ma go ujawnić

Komisja Europejska planuje wyemitować nowy dług publiczny w UE w celu pokrycia krótkoterminowych potrzeb finansowych Ukrainy na najbliższe trzy miesiące, szacowanych na 15 mld euro – poinformowało portal Politico trzech dyplomatów znających przebieg rozmów w Brukseli. Jak powiedzieli, plan zostanie ujawniony 18 maja.

Według rządu ukraińskiego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ukraina potrzebuje 5 miliardów euro miesięcznie, aby utrzymać gospodarkę na powierzchni. Chodzi o pieniądze m.in. na płacenie pensji i emerytur, opiekę nad przesiedleńcami i na inne koszty związane z wojną.



Stany Zjednoczone zobowiązały się do przekazania jednej trzeciej 15 mld zł, co oznacza, że 10 mld euro pozostanie bez pokrycia. KE poinformowała w piątek ambasadorów UE o planie wypełnienia tej luki, który zakłada emisję długu przez Komisję w oparciu o gwarancje udzielone przez państwa unijne.



Dyplomaci powiedzieli portalowi Politico, że jest to rozwiązanie podobne do tzw. programu SURE, który został wykorzystany w czasie pandemii w celu pozyskania funduszy dla osób krótkotrwale bezrobotnych. W tamtym czasie Komisja zażądała 25 mld euro gwarancji, by zebrać 100 mld euro.





Chociaż luka finansowa Ukrainy jest znacznie mniejsza, Komisja nie przedstawiła szczegółów dotyczących wysokości potrzebnej kwoty i sposobu jej podziału między kraje – twierdzą dyplomaci.Kilka krajów, w tym Niemcy, Austria i Grecja, zwróciło się do Komisji o przedstawienie alternatywnych opcji finansowania przed przedstawieniem planu 18 maja. Jeśli inne kraje spoza UE – takie jak Japonia, Wielka Brytania, Norwegia i inne – wniosą swój wkład, Unii Europejskiej pozostanie kilka miliardów do pokrycia. Ich zdaniem można to osiągnąć dzięki darowiznom dwustronnym.