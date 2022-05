Odtajniona notatka o tarczy antyrakietowej. Tego oczekiwali Rosjanie od rządu Tuska

Michał Rachoń w programie „#Jedziemy” TVP Info opublikował kolejny fragment odtajnionej notatki polskich służb wojskowych z ambasady w Moskwie. Wojskowi dyplomaci pisali, że Rosjanie oczekiwali od polskiego rządu przedłużania i utrudniania prowadzenia negocjacji z USA ws. kluczowej dla bezpieczeństwa Polski – tarczy antyrakietowej.

Kilka tygodni temu odtajniona została notatka, która powstała w 2008 r., a którą wojskowi polscy dyplomaci wysłali z Moskwy do Ministerstwa Obrony Narodowej. W notatce czytamy o tym, w jaki sposób Rosjanie patrzyli wówczas na to, co działo się w Polsce.



Dokument został dołączony do opublikowanego niedawno raportu końcowego komisji ds. zbadania katastrofy w Smoleńsk. – To dokument, który pokazuje sposób myślenia polskich służb wojskowych, opisujących poglądy Rosjan na polską politykę – komentuje Michał Rachoń.



Notatka dotyczy kwestii wojskowych, związanych z negocjacjami fundamentalnymi dla polskiego bezpieczeństwa narodowego – umowy negocjowanej z USA ws. tarczy antyrakietowej dla Polski i pierwszej stałej bazy amerykańskich wojsk w kraju. – Dla uzyskania politycznego resetu z Federacją Rosyjską Rosjanie oczekiwali od polskiego rządu przedłużania i utrudniania negocjacji z USA w tej sprawie – zaznacza dziennikarz.





Notatka polskich dyplomatów z Moskwy

W notatce czytamy: „Moskwa domaga się albo rezygnacji ze zbudowania systemu na terytorium Polski (co jest zupełnie nierealne) albo też zapewnienia ciągłej kontroli stacji przez Rosjan. Przy czym, jak można zrozumieć, rosyjskie władze pokładały nadzieję w tym, że rozmowy między Warszawą a Waszyngtonem zostaną zerwane lub będą się przeciągać w związku z bardziej nieprzejednanym stanowiskiem rządu Donalda Tuska w tej sprawie. Ponadto polskie podejście do tej sprawy zasadniczo różni się od rosyjskiego”.Jak wyglądały decyzje rządu Donalda Tuska w tej sprawie? Negocjacje ws. budowy tarczy antyrakietowej w czasie prezydentury George’a Busha skutkowały ofertą, jaka przedstawiona została Polsce w czasie, kiedy premierem był Tusk.– przypomniał Rachoń.

– Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. To rzecz ważna także dla nas i całego świata, jednak fakt, że ta instalacja powstałaby w Polsce, zwiększa ryzyko i zagrożenie dla strony polskiej – to wypowiedź Donalda Tuska z lipca 2008 roku, gdy trwały negocjacje pomiędzy Polską a USA.



Porozumienie udało się osiągnąć w sierpniu. Niespełna cztery miesiące później Witold Waszczykowski, wówczas wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zarzucił rządowi bezczynność.



– Powinniśmy ratyfikować porozumienie podpisane w sierpniu i pozwolić się Amerykanom budować. A jak na razie nic się nie dzieje – ocenił Waszczykowski, który wcześniej był zaangażowany w negocjacje z Amerykanami.

Z umowy wynegocjowanej z administracją George’a Busha miał wywiązać się gabinet Baracka Obamy. – Mamy potwierdzenie – kilka dni temu również gen. Henry Obering, szef Agencji Antyrakietowej odchodzącej ekipy (George'a Busha), potwierdzał, że wszystko jest realizowane według planu. Powiedział, że Demokraci, chociaż nie rządzili w ostatnich latach, ale przeważali w Kongresie, przyznawali pieniądze na tarczę antyrakietową. Powiedział to w imieniu Kongresu – zaznaczył Waszczykowski.Umowa z Amerykanami została ratyfikowana dopiero na początku marca 2011 roku, jednak założenia były już inne.Umowa z 2008 r. przewidywała umieszczenie w Polsce bazy 10 rakiet przechwytujących dalekiego zasięgu.