Ukraińcy dostali potężną broń. Mogą skutecznie atakować [WIDEO]

85 z 90 haubic M777 zostało już wysłanych z USA na Ukrainę – poinformował przedstawiciel Pentagonu. W sieci krążą nagrania pokazujące, że ten nowoczesny i profesjonalny sprzęt jest już w rękach Ukraińców walczących na froncie. Strzały na odległość 25 km haubice oddają z dokładnością nawet do jednego metra. Z kolei dzięki pociskom Excalibur zasięg ostrzału wzrasta do 40 km (wówczas dokładność to ok 2-4 m).

WOJNA NA UKRAINIE



Przedstawiciel Pentagonu ujawnił, że w obsłudze dział przeszkolono też ponad 300 ukraińskich artylerzystów.



Jak powiedział oficjel podczas briefingu na temat sytuacji wojennej, wysłanych zostało też na Ukrainę 110 tys. z obiecanych 184 tys. pocisków kalibru 155 mm. W poniedziałek w sieci pojawiły się pierwsze filmy wideo pokazujące działanie haubic na froncie w Donbasie.



Zobacz także: Przymusowe wywózki z Ukrainy do obozów w Rosji. Pentagon zabiera głos



Przedstawiciel Pentagonu zaznaczył, że trwa szkolenie kolejnych żołnierzy z obsługi tego sprzętu. Dodał, że ostatniej doby dostarczono 13 partii sprzętu wojskowego na Ukrainę z siedmiu krajów, w tym m.in. pojazdy Humvee.

Odnosząc się do stanu rosyjskiej ofensywy na wschodzie kraju przedstawiciel ministerstwa obrony USA ocenił, że Rosjanie czynią minimalne postępy w Donbasie i są nadal wypychani spod Charkowa.



Do Donbasu ściągnięto też większość wojsk z Mariupola, gdzie według Pentagonu zostały dwie batalionowe grupy taktyczne, czyli mniej niż 2 tys. żołnierzy.



Zobacz także: Rzeczniczka MSZ Rosji reaguje na incydent. Kto oblał ambasadora?



Jak dodał urzędnik, Rosja nadal ma problemy z logistyką i wyżywieniem swoich wojsk w Donbasie, a USA mają informacje sugerujące, że oficerowie i żołnierze nie wykonują rozkazów dowódców lub nie wykonują ich „ochoczo”.

#Ukraine: One of the M777A2 155mm howitzers supplied by Western states to Ukraine seen being towed somewhere in #Odessa Oblast.

These are very capable systems with range of 40 km when used with Excalibur GPS-guided projectiles- 100 of these howitzer were donated to UA in total. pic.twitter.com/cLdyvoNEfO