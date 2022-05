Ceny mieszkań nieznacznie spadły

W marcu zanotowano nieznaczny spadek cen transakcyjnych. Zdaniem ekspertów mieszkania będą jednak drożały – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

„W skali kraju i w stolicy mieszkania minimalnie potaniały w marcu. W innych dużych miastach ceny odnotowane w katach notarialnych były wyższe niż w lutym. Jedynie grunty inwestycyjne kolejny raz były tańsze” – pisze gazeta.





Zmiany cen transakcyjnych

źródło: pap

Gazeta dodaje, że według najnowszego raportu opracowanego przez Cenatorium dla „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl indeks urban.one, odzwierciedlający zmiany cen transakcyjnych, wyniósł dla lokali mieszkalnych w Polsce w marcu 110,54 pkt, co oznacza niewielki spadek (o 0,02 pkt.).„Eksperci ankietowani przez Cenatorium od kilku miesięcy prognozują pogorszenie sytuacji na rynku mieszkaniowym – w tej edycji raportu pesymistycznie perspektywy rynku oceniło 84,6 proc. Wśród znaczących zjawisk mających na to wpływ Cenatorium wskazuje inflację, która w marcu po raz pierwszy od ponad 20 lat była dwucyfrowa” – napisano.„PB” dodaje, że jako symptomy spowolnienia odnotowano spadek o 26,6 proc. rok do roku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, oraz o 11,3 proc. tych, na których budowę wydano pozwolenie. W przypadku lokali budowanych przez deweloperów spadek jest jeszcze większy – wynosi odpowiednio: 27 proc. i 18,9 proc.