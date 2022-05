Eksplozje, ataki, a ona wciąż powiewa. Flaga Ukrainy nad zakładami Azowstal

Sytuacja mieszkańców Mariupola jest katastrofalna. Według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tys. osób. Tymczasem obrońcy Mariupola wciąż się nie poddają. Na profilu Euromaidan Press pokazano nawet film potwierdzający, że nad zakładami Azowstal dalej powiewa ukraińska flaga.

WOJNA NA UKRAINIE



Jak zaznaczono, ukraińska flaga wisi nad zakładami, chociaż niebo ciągle rozdziera czerwony blask rakiet, a w powietrzu wybuchają kolejne bomby.



– Ponad 100 cywilów wciąż pozostaje w kombinacie Azowstal, który jest ostatnim punktem oporu sił ukraińskich w Mariupolu – poinformował szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w telewizji.



Według niego w całym mieście nadal przebywa do 100 tys. mieszkańców. Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji Mariupol liczył ok. 400 tys. mieszkańców.



Sytuacja mieszkańców Mariupola jest katastrofalna. W ostatnich dniach ewakuowano kilkuset cywilów, którzy przez około dwa miesiące ukrywali się w rozległych podziemnych korytarzach i schronach na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal. Zorganizowanie korytarzy humanitarnych było możliwe dzięki współpracy strony ukraińskiej z ONZ.



And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof thro' the night that our flag was still there!



9 May 2022. On 70th day of Russia's siege, Ukrainian defenders raise the ����flag over besieged fortress Azovstal in Mariupol



��Mariupol mayor aide Andriushchenko pic.twitter.com/xVfA9G3dpL