„Druga armia świata”. Rosyjska broń precyzyjnego rażenia jest nieprecyzyjna

Działania bojowe Rosji na Ukrainie pokazały, jak niski jest poziom techniczny rosyjskiej broni precyzyjnej, pocisków samonaprowadzających i bomb. Zapasy takiej broni gwałtownie się skurczyły – podaje „New York Times”, powołując się na urzędników Pentagonu.

Według danych amerykańskiego wywiadu wojskowego od początku wojny do 2 maja Rosjanie wystrzelili 2125 pocisków na ukraińskie obiekty militarne i cywilne. Według źródeł gazety ostrzał wyraźnie osłabł po dwóch tygodniach walk, z powodu braku tego rodzaju broni.



Wysoki rangą urzędnik amerykańskiej administracji powiedział gazecie, że Rosjanie zmarnowali wiele ze swoich precyzyjnie naprowadzanych pocisków. Zdaniem urzędnika w rzeczywistości w Mariupolu nadal używa się „głupich bomb”.





Taka „niekierowana” bomba, zrzucana z powietrza, jest dla Stanów Zjednoczonych i NATO reliktem sprzed 11 września, ponieważ zachodnie wojska prawie całkowicie przekształciły swoje arsenały w zestawy, które naprowadzają bomby na cele za pomocą laserów lub sygnałów satelitarnych GPS – podaje gazeta.Zdaniem urzędników sankcje i kontrola eksportu wprowadzona po inwazji Rosji na Ukrainę ograniczyły dostęp Moskwy do komponentów elektronicznych potrzebnych do budowy broni kierowanej. Tym samym wpłynęły na zdolność Putina do zaopatrzenia armii w nowoczesną amunicję lotniczą.„Brak broni kierowanej w Rosji, a także jej słaba celność, gdy jest używana, pokazuje,” – wskazuje gazeta.

Wyżsi urzędnicy Departamentu Obrony USA, którzy rozmawiali z „New York Timesem”, powiedzieli, że rosyjski program broni kierowanej jest wciąż w powijakach, zaś rosyjscy piloci na ogół nie są w stanie szybko zidentyfikować celów na ziemi i naprowadzić na nie pocisków. M.in. dlatego Rosja nie była w stanie stłumić ukraińskich systemów przeciwlotniczych i zapewnić swoim siłom powietrznym przewagi powietrznej. Pociski wystrzelone na Ukrainę często nie trafiają w cel, jeśli w ogóle działają.



Rosja rozpoczęła poważne prace nad taką bronią dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad, czyli ponad 20 lat po Stanach Zjednoczonych. Podczas wojny w Syrii Rosja z powodzeniem użyła broni samosterującej, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Jednocześnie użycie takiej broni przez rosyjskich pilotów nie było wtedy niczym utrudnione, w przeciwieństwie do Ukrainy, gdzie zagraża im obrona przeciwlotnicza i ukraińskie myśliwce.



Rosja używa na Ukrainie kierowanych pocisków manewrujących Ch-101 wystrzeliwanych z bombowców, pocisków balistycznych Iskander i Toczka oraz niewielkiej liczby okrętowych pocisków manewrujących Kalibr. Zdaniem amerykańskich analityków rosyjscy specjaliści okazali się niezdolni do stworzenia odpowiednich programów naprowadzania, które wyznaczają kurs i inne parametry lotu pocisków manewrujących.