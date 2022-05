Nadchodzi zmiana pogody. Gdzie będzie padało?

Wtorkowy poranek w całej Polsce będzie pogodny. Pod wieczór na północno-zachodnich krańcach kraju pojawi się więcej chmur i może spaść przelotny deszcz – zapowiada Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW-PIB.

Jak przekazała Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pogoda rano będzie słoneczna w całym kraju. W drugiej połowie dnia od zachodu zacznie wchodzić zatoka niskiego ciśnienia.



– We wtorek rano w całym kraju bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Taka pogoda utrzyma się nad większością kraju do zachodu słońca. Na północy, w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego. Na północno-zachodnich krańcach Polski późnym popołudniem możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. nad morzem, 17 na wschodzie, 21 w centrum do 26 st. w Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby, tylko nad północy umiarkowany, nad samym morzem porywisty, z kierunku południowego i południowo-wschodniego – mówiła synoptyk.



W nocy strefa zachmurzenia od zachodu będzie przesuwać się w kierunku centrum. Na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie i południu będzie jeszcze małe.



Na północnym zachodzie możliwe przelotne, słabe opady deszczu. Od 4 st. na południowym wschodzie, ok. 10 w centrum do 17 na zachodzie. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z południowego wschodu i południa.